В Музее наивного искусства 19 июля пройдет медиация «Авторитетное жюри»

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 9 июля пройдет медиация по ...04.07.2025 В Музее наивного искусства 5 июля пройдет кураторская экскурсия «Специалисты по раю»
УрБК, Екатеринбург, 04.07.2025. В музее наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) 5 июля состоится кураторская ...17.12.2024 В Музее наива 19 декабря пройдет семейный вечер по постоянной экспозиции уральского стеклодува Альберта Коровкина
УрБК, Екатеринбург, 17.12.2024. В музее наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) 19 декабря в 18.00 пройдет семейная ...20.10.2023 В Музее наива в Екатеринбурге пройдет экскурсия по выставке работ армянских художников
УрБК, Екатеринбург, 20.10.2023. В Музее наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) в воскресенье, 22 октября, пройдет ...12.05.2023 В Музее наива в Екатеринбурге пройдет лекция о произведениях народного искусства на картинах русских художников
УрБК, Екатеринбург, 12.05.2023. В Музее наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) на улице Розы Люксембург, 18 пройдет ...