УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 17:45

В Музее наивного искусства 19 июля пройдет медиация «Авторитетное жюри»

УрБК, Екатеринбург, 16.07.2025. В Музее наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) 19 июля состоится медиация «Авторитетное жюри». Мероприятие начнется в 13.00 по адресу ул. Розы Люксембург, 18, сообщает пресс-служба музея.

Участница Молодежной лаборатории ЕМИИ, волонтер Мария Яхина предложит участникам примерить на себя роль «авторитетного жюри» искусства, как на одноименной картине Валентина Петрова: рассмотреть произведения разных жанров и авторов, а затем обсудить собственные чувства и мысли.

«Обсудим объективные и субъективные критерии, которыми мы руководствуемся в суждениях об искусстве, поговорим о разности восприятий и сформируем целостное впечатление», — пишет ведущая медиации в приглашении на мероприятие.

Напомним, что медиация — это формат диалога об искусстве, где зрители активно участвуют в анализе и интерпретации произведений.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
09.07.2025 В культурном центре «Эрмитаж-Урал» 9 июля пройдет медиация по выставке «Толстой, Мороз и другие… Наивное искусство из собрания Владимира Мороза и Анны Годик»

УрБК, Екатеринбург, 09.07.2025. В культурном центре «Эрмитаж-Урал» (входит в состав ЕМИИ) 9 июля пройдет медиация по ...

04.07.2025 В Музее наивного искусства 5 июля пройдет кураторская экскурсия «Специалисты по раю»

УрБК, Екатеринбург, 04.07.2025. В музее наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) 5 июля состоится кураторская ...

17.12.2024 В Музее наива 19 декабря пройдет семейный вечер по постоянной экспозиции уральского стеклодува Альберта Коровкина

УрБК, Екатеринбург, 17.12.2024. В музее наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) 19 декабря в 18.00 пройдет семейная ...

20.10.2023 В Музее наива в Екатеринбурге пройдет экскурсия по выставке работ армянских художников

УрБК, Екатеринбург, 20.10.2023. В Музее наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) в воскресенье, 22 октября, пройдет ...

12.05.2023 В Музее наива в Екатеринбурге пройдет лекция о произведениях народного искусства на картинах русских художников

УрБК, Екатеринбург, 12.05.2023. В Музее наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) на улице Розы Люксембург, 18 пройдет ...

Популярные новости
19.06.2025Самозанятые россияне и индивидуальные предприниматели пожаловались правительству на блокировку счетов26.06.2025Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Свердловской области вакансиях составляет 46,9 тыс. рублей27.06.2025В Екатеринбурге в ночь на 28 июня с 00:00 до 05:00 30 июня изменятся схемы движения пяти автобусных маршрутов27.06.2025В Екатеринбурге выявили 1,4 тонны зараженных нектаринов из Узбекистана27.06.2025В России базовый индекс роста платы за жилищно-коммунальные услуги в 2025 году достигнет десятилетнего максимума
Архив новостей
Июль 2025 (367)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18