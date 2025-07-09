В Музее наивного искусства 19 июля пройдет медиация «Авторитетное жюри»

УрБК, Екатеринбург, 16.07.2025. В Музее наивного искусства (входит в состав ЕМИИ) 19 июля состоится медиация «Авторитетное жюри». Мероприятие начнется в 13.00 по адресу ул. Розы Люксембург, 18, сообщает пресс-служба музея.



Участница Молодежной лаборатории ЕМИИ, волонтер Мария Яхина предложит участникам примерить на себя роль «авторитетного жюри» искусства, как на одноименной картине Валентина Петрова: рассмотреть произведения разных жанров и авторов, а затем обсудить собственные чувства и мысли.



«Обсудим объективные и субъективные критерии, которыми мы руководствуемся в суждениях об искусстве, поговорим о разности восприятий и сформируем целостное впечатление», — пишет ведущая медиации в приглашении на мероприятие.



Напомним, что медиация — это формат диалога об искусстве, где зрители активно участвуют в анализе и интерпретации произведений.