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Вчера, 10:23

Семьям с детьми планируют повысить налоговый вычет по программам долгосрочных сбережений до 1 млн рублей

УрБК, Москва, 16.07.2025. Минфин РФ предложил повысить налоговый вычет семьям с детьми по продуктам долгосрочных сбережений до 1 млн руб., говорится на сайте ведомства.

Если нововведения примут, то каждый родитель сможет вернуть до 500 тыс. руб. (сейчас 400 тыс. руб.). Льготой можно пользоваться каждый год в течение срока действия соответствующих финансовых договоров.

«Возраст ребенка не должен превышать 18 лет или 24 года, если он учится очно», — добавляют представители Минфина.
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