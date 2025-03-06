Семьям с детьми планируют повысить налоговый вычет по программам долгосрочных сбережений до 1 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 06.03.2025. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) предоставил клиентам возможность ...

УБРиР предоставил клиентам возможность участвовать в Программе долгосрочных сбережений

УрБК, Москва, 29.06.2023. Государственная дума в третьем чтении одобрила законопроект о запуске долгосрочных сбережений ...

Госдума одобрила законопроект о долгосрочных сбережениях граждан РФ

14% свердловчан не могут получить налоговый вычет из-за неофициальных доходов

14% опрошенных жителей Свердловской области не могут получить налоговый вычет из-за неофициальных доходов, говорится в ...