Госдума приняла закон о поэтапном внедрении цифрового рубля

УрБК, Москва, 26.06.2025. Большинство банков в России будут готовы к массовому внедрению цифрового рубля с сентября ...18.04.2025 Минфин РФ предложил использовать цифровой рубль в бюджетных процессах
УрБК, Москва, 18.04.2025. Минфин РФ предложил использовать цифровой рубль в бюджетных процессах, в частности, при ...12.07.2023 Госдума приняла закон о цифровом рубле
УрБК, Москва, 12.07.2023. Государственная дума приняла закон, в котором закреплены правовые нормы для введения в России ...19.02.2020 В Госдуме хотят обязать микробизнес принимать оплату через СБП
УрБК, Москва, 19.02.2020. Накануне, 18 февраля, депутаты Госдумы РФ приняли в первом чтении поправки к закону о защите ...18.06.2019 Госдума приняла во втором чтении законопроект об обязательности участия банков в СБП
Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает обязательное участие банков в Системе быстрых ...