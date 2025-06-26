Госдума приняла закон о поэтапном внедрении цифрового рубля

Материалы по теме

Российские банки будут готовы к массовому внедрению цифрового рубля с сентября 2026 года

УрБК, Москва, 26.06.2025. Большинство банков в России будут готовы к массовому внедрению цифрового рубля с сентября ...

Минфин РФ предложил использовать цифровой рубль в бюджетных процессах

УрБК, Москва, 18.04.2025. Минфин РФ предложил использовать цифровой рубль в бюджетных процессах, в частности, при ...

Госдума приняла закон о цифровом рубле

УрБК, Москва, 12.07.2023. Государственная дума приняла закон, в котором закреплены правовые нормы для введения в России ...

В Госдуме хотят обязать микробизнес принимать оплату через СБП

УрБК, Москва, 19.02.2020. Накануне, 18 февраля, депутаты Госдумы РФ приняли в первом чтении поправки к закону о защите ...

Госдума приняла во втором чтении законопроект об обязательности участия банков в СБП

Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает обязательное участие банков в Системе быстрых ...