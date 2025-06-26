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Вчера, 09:42

Госдума приняла закон о поэтапном внедрении цифрового рубля

УрБК, Москва, 16.07.2025. Госдума приняла в третьем чтении законопроект о поэтапном внедрении в России цифрового рубля, сообщают РИА Новости.

Согласно документу, с 1 сентября 2026 года системно значимые банки и банки, значимые на рынке платежных услуг, а также их клиенты — продавцы товаров, исполнители работ и услуг, владельцы агрегаторов с годовой выручкой более 120 млн руб. — обязаны будут обеспечить возможность расчетов цифровыми рублями. С 1 сентября 2027 года порог будет понижен до 30 млн руб. А с 1 сентября 2028 года цифровой рубль должны будут принимать все банки и продавцы.

Также из текста принятого закона следует, что с 1 сентября 2026 года планируется обязать банки обеспечить клиентам возможность использования универсального QR-кода для оплаты товаров и услуг. Отмечается, что оператором по обслуживанию таких платежных кодов будет Национальная система платежных карт (принадлежит ЦБ). Услуги будут оказываться бесплатно.

Ранее сообщалось, что Минфин РФ предложил использовать цифровой рубль в бюджетных процессах, в частности, при открытии казначейских счетов, выделении субсидий и бюджетных платежей. Соответствующие поправки были внесены ведомством в правительство.
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