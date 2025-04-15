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Госдума приняла закон об увеличении лимита страховки по долгосрочным безотзывным вкладам до 2,8 млн рублей

УрБК, Москва, 15.07.2025. Госдума приняла в третьем чтении законопроект об увеличении лимита страховки по долгосрочным безотзывным вкладам (депозиты, которые нельзя снять досрочно) в два раза — до 2,8 млн руб., сообщает «Коммерсантъ».

Данные лимиты распространят на вклады, открытые на срок более трех лет с привлечением сберегательных сертификатов. При этом общая сумма застрахованных накоплений не должна превышать 4,2 млн руб.

Ранее УрБК писал, что средняя ставка по трехмесячным вкладам в топ-20 российских банков снизилась до 17,93%, шестимесячным — до 17,25%, годовым — до 16,24%.
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