Жителя Каменска-Уральского обвиняют в незаконном обороте 17 тыс. пачек контрафактных сигарет

УрБК, Екатеринбург, 15.07.2025. Красногорский районный суд Каменска-Уральского рассмотрит дело в отношении 47-летнего местного жителя. Его обвиняют в незаконном обороте немаркированных сигарет в особо крупном размере, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Ранее правоохранительные органы изъяли у мужчины 16,9 тыс. пачек немаркированных сигарет общей стоимостью более 2,2 млн руб. По версии следствия, этот товар он приобрел у неустановленных лиц с целью перепродажи в своем магазине в Каменске-Уральском.



Вся продукция была изъята из оборота. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело.