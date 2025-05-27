Жителя Каменска-Уральского обвиняют в незаконном обороте 17 тыс. пачек контрафактных сигарет

УрБК, Лесной, 27.05.2025. Жителю Лесного предъявлено обвинение в незаконном обороте немаркированного алкоголя и сигарет ...05.02.2025 Режевская прокуратура передала в суд дело о незаконном обороте немаркированного табака стоимостью 10,7 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 05.02.2025. Режевская городская прокуратура передала в суд дело о незаконном обороте ...25.02.2021 Жительницу Сухого Лога обвиняют в незаконном обороте немаркированной алкогольной и табачной продукции на сумму свыше 3,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 25.02.2021. В Сухом Логу направлено в суд уголовное дело о незаконном обороте немаркированной ...24.02.2021 Житель Каменска-Уральского предстанет перед судом по делу о незаконном обороте табачной продукции на 9,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 24.02.2021. В Синарский районный суд Каменска-Уральского направлено уголовное дело в отношении ...04.08.2020 В суд Екатеринбурга направлено дело о незаконном обороте немаркированных сигарет на сумму 4,1 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 04.08.2020. В Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга направлено уголовное дело в отношении ...