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Вчера, 17:45

В МВД назвали признаки заражения телефона вирусами

УрБК, Москва, 14.07.2025. В МВД перечислили основные признаки заражения телефона вирусами, сообщает telegram-канал «Вестник Киберполиции России».

Это снижение производительности устройства, произвольная перезагрузка, ускоренный разряд батареи, сильный нагрев, появление неизвестных владельцу приложений.

«Также могут появляться непонятные всплывающие рекламные окна или уведомления, которых раньше не было», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что мошенники стали убеждать россиян передавать им деньги через почтовые ящики под предлогом защиты сбережений.
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