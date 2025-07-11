В МВД назвали признаки заражения телефона вирусами

УрБК, Москва, 11.07.2025. Мошенники стали убеждать россиян передавать им деньги через почтовые ящики под предлогом ...02.07.2025 Мошенники стали обманывать россиян под предлогом совместного просмотра кино
УрБК, Москва, 02.07.2025. Мошенники стали обманывать россиян под предлогом совместного просмотра фильмов в ...03.06.2025 Мошенники стали предлагать россиянам работу по набору текста
Сотрудники МВД предупредили россиян о новой схеме мошенничества при попытке найти удаленную работу. Об этом пишет ...03.06.2025 Мошенники стали предлагать россиянам работу по набору текста
УрБК, Москва, 03.06.2025. Сотрудники МВД предупредили россиян о новой схеме мошенничества при попытке найти удаленную ...13.03.2025 МВД выявило новую схему мошенничества в сфере трудоустройства
УрБК, Москва, 13.03.2025. МВД выявило новую схему мошенничества в сфере трудоустройства. Действуя якобы от имени ...