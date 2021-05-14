Правительство списало Свердловской области долг по бюджетным кредитам на 2,6 млрд рублей

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Правительство РФ разрешило российским регионам получать короткие бюджетные кредиты (на срок до 240 дней) без погашения ...

Правительство РФ разрешило регионам получать бюджетные кредиты без погашения взятых в 2020 году займов

УрБК, Москва, 14.05.2021. Правительство РФ разрешило российским регионам получать короткие бюджетные кредиты (на срок ...

Российским регионам спишут часть долгов по бюджетным кредитам в обмен на развитие туризма

УрБК, Москва, 02.11.2020. Российским регионам спишут часть долгов по бюджетным кредитам при условии реализации на их ...

В 2016 году регионы получат дополнительно 300 млрд руб. бюджетных кредитов

УрБК, Москва, 07.08.2015. В 2016 году объем выдачи бюджетных кредитов регионам РФ увеличится до 300 млрд руб. Об этом ...

Минфин РФ может снизить ставку бюджетных кредитов для регионов

УрБК, Москва, 11.06.2014. Минфин РФ готов снизить ставку бюджетных кредитов для регионов, заявил сегодня в Госдуме ...