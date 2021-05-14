Правительство списало Свердловской области долг по бюджетным кредитам на 2,6 млрд рублей

Правительство РФ разрешило российским регионам получать короткие бюджетные кредиты (на срок до 240 дней) без погашения ...14.05.2021 Правительство РФ разрешило регионам получать бюджетные кредиты без погашения взятых в 2020 году займов
УрБК, Москва, 14.05.2021. Правительство РФ разрешило российским регионам получать короткие бюджетные кредиты (на срок ...02.11.2020 Российским регионам спишут часть долгов по бюджетным кредитам в обмен на развитие туризма
УрБК, Москва, 02.11.2020. Российским регионам спишут часть долгов по бюджетным кредитам при условии реализации на их ...07.08.2015 В 2016 году регионы получат дополнительно 300 млрд руб. бюджетных кредитов
УрБК, Москва, 07.08.2015. В 2016 году объем выдачи бюджетных кредитов регионам РФ увеличится до 300 млрд руб. Об этом ...11.06.2014 Минфин РФ может снизить ставку бюджетных кредитов для регионов
УрБК, Москва, 11.06.2014. Минфин РФ готов снизить ставку бюджетных кредитов для регионов, заявил сегодня в Госдуме ...