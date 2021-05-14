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Вчера, 16:15

Правительство списало Свердловской области долг по бюджетным кредитам на 2,6 млрд рублей

УрБК, Москва, 14.07.2025. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о списании задолженности по бюджетным кредитам 25 российским регионам на общую сумму в 42,7 млрд руб., сообщает пресс-служба кабмина.

Самую большую сумму спишут с Омской области (4,4 млрд руб.), а наименьшую — с Челябинской (454 млн руб.). Свердловской области «простят» кредиты на 2 млрд 625 млн руб.

Напомним, что правила списания бюджетных кредитов субъектам РФ поручил разработать президент в ходе своего послания Федеральному собранию в 2024 году.
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