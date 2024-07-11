Годовая инфляция в Свердловской области в июне замедлилась до 10,5%

УрБК, Екатеринбург, 14.07.2025. Инфляция на Среднем Урале в июне 2025 года составила 10,5% по сравнению с аналогичным ...11.07.2024 Годовая инфляция на Среднем Урале в июне ускорилась до 8,49%
Инфляция на Среднем Урале в июне составила 8,49% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в мае — 7,86%). Об ...11.07.2024 Годовая инфляция на Среднем Урале в июне ускорилась до 8,49%
УрБК, Екатеринбург, 11.07.2024. Инфляция на Среднем Урале в июне составила 8,49% по сравнению с аналогичным периодом ...13.07.2023 Годовая инфляция в Свердловской области в июне ускорилась до 3,18%
Инфляция на Среднем Урале в июне составила 3,18% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года (в мае — 2,73%). Об ...13.07.2023 Годовая инфляция в Свердловской области в июне ускорилась до 3,18%
УрБК, Екатеринбург, 13.07.2023. Инфляция на Среднем Урале в июне составила 3,18% по сравнению с аналогичным месяцем ...