Свердловская прокуратура выявила нарушения при оплате труда 934 учителей

Каменская компания выплатила работникам 9,2 млн рублей долгов по зарплате после вмешательства прокуратуры

В Свердловской области после вмешательства прокуратуры погашена задолженность по заработной плате перед работниками ООО ...

На Мариинском прииске работникам два месяца не выплачивали зарплату

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2019. В Свердловской области после вмешательства прокуратуры полностью погашена задолженность ...

Руководство МУП «Золушка» в Екатеринбурге выплачивало работникам зарплату ниже минимальной

В 2014 году прокуратура выявила на предприятиях Свердловской области более 12 тыс. нарушений законодательства об оплате труда

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2015. В 2014 году прокуратура выявила на предприятиях Свердловской области более 12 тыс. ...