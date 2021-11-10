Свердловская прокуратура выявила нарушения при оплате труда 934 учителей

УрБК, Екатеринбург, 10.11.2021. Прокуратура Каменского района восстановила трудовые права работников ООО «ТК «Система». ...08.07.2020 На Мариинском прииске работникам два месяца не выплачивали зарплату
В Свердловской области после вмешательства прокуратуры погашена задолженность по заработной плате перед работниками ООО ...12.02.2019 Компания «Уралпромтранс» задолжала своим сотрудникам зарплату на сумму 2 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 12.02.2019. В Свердловской области после вмешательства прокуратуры полностью погашена задолженность ...11.12.2018 Руководство МУП «Золушка» в Екатеринбурге выплачивало работникам зарплату ниже минимальной
УрБК, Екатеринбург, 11.12.2018. Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга выявила нарушения требований трудового ...06.02.2015 В 2014 году прокуратура выявила на предприятиях Свердловской области более 12 тыс. нарушений законодательства об оплате труда
УрБК, Екатеринбург, 06.02.2015. В 2014 году прокуратура выявила на предприятиях Свердловской области более 12 тыс. ...