УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 13:54

Свердловская прокуратура выявила нарушения при оплате труда 934 учителей

УрБК, Екатеринбург,14.07.2025. Прокуратура Свердловской области восстановила трудовые права 934 учителей из региона, сообщает пресс-служба ведомства.

Надзорное ведомство проверило 876 образовательных учреждений и выявило нарушения трудовых прав 934 педагогов. Речь идет о неполной выплате заработной платы и предусмотренных законом надбавок.

После вмешательства прокуратуры педагогам дополнительно начислили 240 тыс. руб., из которых свыше 170 тыс. руб. — компенсационные выплаты.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
10.11.2021 Каменская компания выплатила работникам 9,2 млн рублей долгов по зарплате после вмешательства прокуратуры

УрБК, Екатеринбург, 10.11.2021. Прокуратура Каменского района восстановила трудовые права работников ООО «ТК «Система». ...

08.07.2020 На Мариинском прииске работникам два месяца не выплачивали зарплату

В Свердловской области после вмешательства прокуратуры погашена задолженность по заработной плате перед работниками ООО ...

12.02.2019 Компания «Уралпромтранс» задолжала своим сотрудникам зарплату на сумму 2 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 12.02.2019. В Свердловской области после вмешательства прокуратуры полностью погашена задолженность ...

11.12.2018 Руководство МУП «Золушка» в Екатеринбурге выплачивало работникам зарплату ниже минимальной

УрБК, Екатеринбург, 11.12.2018. Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга выявила нарушения требований трудового ...

06.02.2015 В 2014 году прокуратура выявила на предприятиях Свердловской области более 12 тыс. нарушений законодательства об оплате труда

УрБК, Екатеринбург, 06.02.2015. В 2014 году прокуратура выявила на предприятиях Свердловской области более 12 тыс. ...

Популярные новости
19.06.2025Самозанятые россияне и индивидуальные предприниматели пожаловались правительству на блокировку счетов26.06.2025Средняя зарплата в размещенных на биржах труда Свердловской области вакансиях составляет 46,9 тыс. рублей27.06.2025В Екатеринбурге в ночь на 28 июня с 00:00 до 05:00 30 июня изменятся схемы движения пяти автобусных маршрутов27.06.2025В Екатеринбурге выявили 1,4 тонны зараженных нектаринов из Узбекистана27.06.2025В России базовый индекс роста платы за жилищно-коммунальные услуги в 2025 году достигнет десятилетнего максимума
Архив новостей
Июль 2025 (306)
Июнь 2025 (565)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18