В России просрочка по кредитам физлиц достигла исторического максимума

УрБК, Москва, 14.07.2025. Объем задолженности по кредитам физических лиц в России достиг рекордного максимума за весь шестилетний период ведения статистики — 1,5 трлн руб. Об этом сообщают
«Известия» со ссылкой на данные Центробанка.
По информации ЦБ, к маю этого года объем просрочки вырос на 400 млрд руб. год к году. Самыми проблемными стали ссуды, выданные в конце 2023-го и начале 2024 года. Многие такие кредиты были выданы под высокие процентные ставки и заведомо рискованным заемщикам. Именно поэтому такие кредиты на 90% «покрыты резервами».
Как отмечает гендиректор Объединенного кредитного бюро (ОКБ) Михаил Алексин, основное количество просрочек и дефолтов пришлось на I и II кварталы 2025 года из-за накопленного риска в 2024 году. Притом, что точных данных пока нет, ОКБ предполагает, что в сегменте кредитных карт количество должников может вырасти на 1,5-1,8 млн человек, что на 70-90% больше, чем в июле-декабре 2024 года.
Банковские эксперты называют ситуацию с просрочками ожидаемой, поскольку высокие ставки по кредитам всегда отрицательно влияют на качество их обслуживания. К тому же, задолженности становятся более заметны в периоды замедления кредитной активности, что и происходит в последнее время.
Это замедление обеспечивают в том числе и сами банки. Так, по информации Национального кредитного бюро, в мае было отклонено более 80% заявок на кредиты.
«Доля отказов по всем заявкам на розничные кредиты растет в связи проводимой регулятором жесткой денежно-кредитной политикой по «охлаждению» рынка необеспеченного кредитования», — объяснил
тогда директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.
Несмотря на то, что политика Центробанка в июне начала смягчаться, ждать быстрого улучшения ситуации не стоит, предупреждают эксперты.
Директор рейтингового агентства «Эксперт РА» Юрий Беликов считает, что положительная динамика станет заметна «не раньше 2026 года, когда замедлится инфляция. Чтобы просрочка начала сокращаться, ЦБ важно успешно привести инфляцию к целевому уровню в 4%». Именно при таких условиях у заемщиков останутся деньги на оплату долгов.
Эту позицию разделяют и другие эксперты. «По опыту прошлых кризисов закрытие проблемных кредитов занимает до двух с половиной лет», — рассказал экономист Андрей Бархота.
Также после снижения ключевой ставки станет возможно рефинансирование проблемных кредитов.
«Если ключевая достигнет 12%, а кредитные ставки опустятся до 15% годовых. В таком случае ежемесячный платеж снизился бы примерно в полтора раза относительно уровней начала 2025 года — россиянам стало бы легче платить по долгам», — уточнила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова
«Пока же тренд на ускоренный рост просрочки продлится до конца года», — заключил управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин.