УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 17:42

В Свердловской области доля отказов по всем заявкам на кредиты в мае достигла 80%

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2025. В Свердловской области доля отказов по всем заявкам на розничные кредиты в мае 2025 года составила 79,8%. По сравнению с апрелем она увеличилась на 1 п.п. (было 78,8%). Аналитики учитывали не только потребительские кредиты, но и POS-кредиты, кредитные карты, автокредиты и ипотеку, сообщает Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

В целом по стране показатель за месяц увеличился на 1,4 п.п., до 80,2%. Самый сильный рост зафиксировали в Татарстане (+2,1 п.п.), Москве (+2 п.п.), Волгоградской (+1,9 п.п.), Кемеровской (+1,8 п.п.) областях.

«Доля отказов по всем заявкам на розничные кредиты растет в связи проводимой регулятором жесткой денежно-кредитной политикой по «охлаждению» рынка необеспеченного кредитования», — сообщил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Напомним, что в июне банк России снизил ключевую ставку с 21 до 20%. Следующее заседание по денежно-кредитной политике намечено на 25 июля.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
17.04.2025 В Свердловской области доля отказов по всем заявкам на кредиты в марте 2025 года достигла 80%

В Свердловской области доля отказов по всем заявкам на розничные кредиты в марте 2025 года составила 79,9%, она ...

17.04.2025 В Свердловской области доля отказов по всем заявкам на кредиты в марте 2025 года достигла 80%

УрБК, Екатеринбург, 17.04.2025. В Свердловской области доля отказов по всем заявкам на розничные кредиты в марте 2025 ...

03.04.2025 В Свердловской области отклоняют более 80% заявок на получение POS-кредитов

В Свердловской области доля отказов по заявкам на POS-кредиты в феврале составила 83,2% (в феврале 2024 года — 78,5%). ...

03.04.2025 В Свердловской области отклоняют более 80% заявок на получение POS-кредитов

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2025. В Свердловской области доля отказов по заявкам на POS-кредиты в феврале составила 83,2% ...

31.03.2025 В Свердловской области отклоняют более 70% заявок на получение потребкредитов

УрБК, Екатеринбург, 31.03.2025. В Свердловской области доля отказов по заявкам на потребкредиты в феврале составила ...

Популярные новости
04.06.2025Свердловские школьники стали чаще готовиться к экзаменам онлайн23.05.2025Компания «Стройгрупп» после вмешательства прокуратуры погасила долги по зарплате перед 19 работниками20.05.2025Татьяна Глазкова: Мы создаем творческую экосистему23.05.2025Президент РФ Владимир Путин поручил правительству представить предложения по льготной ипотеке для семей с детьми до 14 лет03.06.2025В Преображенском парке Академического района Екатеринбурга после празднования Дня защиты детей оперативно провели уборку
Архив новостей
Июнь 2025 (318)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Январь 2025 (473)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18