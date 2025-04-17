В Свердловской области доля отказов по всем заявкам на кредиты в мае достигла 80%

В Свердловской области доля отказов по всем заявкам на розничные кредиты в марте 2025 года составила 79,9%, она ...17.04.2025 В Свердловской области доля отказов по всем заявкам на кредиты в марте 2025 года достигла 80%
УрБК, Екатеринбург, 17.04.2025. В Свердловской области доля отказов по всем заявкам на розничные кредиты в марте 2025 ...03.04.2025 В Свердловской области отклоняют более 80% заявок на получение POS-кредитов
В Свердловской области доля отказов по заявкам на POS-кредиты в феврале составила 83,2% (в феврале 2024 года — 78,5%). ...03.04.2025 В Свердловской области отклоняют более 80% заявок на получение POS-кредитов
УрБК, Екатеринбург, 03.04.2025. В Свердловской области доля отказов по заявкам на POS-кредиты в феврале составила 83,2% ...31.03.2025 В Свердловской области отклоняют более 70% заявок на получение потребкредитов
УрБК, Екатеринбург, 31.03.2025. В Свердловской области доля отказов по заявкам на потребкредиты в феврале составила ...