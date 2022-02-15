Почти 40% россиян не имеют никаких сбережений

УрБК, Москва, 15.02.2022. Больше половины опрошенных россиян (64%) заявили о том, что их семьи не имеют сбережений. Об ...02.08.2019 Более 60% россиян не имеют никаких сбережений
Доля россиян, у которых есть сбережения, в июле этого года достигла 37%. Такие данные следуют из материалов ...02.08.2019 Более 60% россиян не имеют никаких сбережений
УрБК, Москва, 02.08.2019. Доля россиян, у которых есть сбережения, в июле этого года достигла 37%. Такие данные следуют ...29.06.2015 За последний месяц 70% россиян не смогли сделать никаких сбережений
Большинство россиян — 71% — не смогли сделать никаких сбережений за последний месяц. Более половины опрошенных (53%) ...29.06.2015 За последний месяц 70% россиян не смогли сделать никаких сбережений
УрБК, Москва, 29.06.2015. Большинство россиян — 71% — не смогли сделать никаких сбережений за последний месяц. Более ...