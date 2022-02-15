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Почти 40% россиян не имеют никаких сбережений

УрБК, Москва 10.07.2025. 38% опрошенных россиян не имеют никаких сбережений. Об этом говорится в исследовании сервиса SuperJob.

Остальные 62% смогли создать «подушку безопасности». В среднем накопленной суммы хватит примерно на четыре месяца жизни без зарплаты.

Согласно данным исследования, 6% респондентов смогут прожить на накопления более года, 7% опрошенных — от полугода до года, 12% — от трех до шести месяцев, 13% — меньше месяца, 24% — от одного до двух месяцев.

Аналитики также отмечают, что 80% россиян планируют свои доходы и расходы.
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