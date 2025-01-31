Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,7%

УрБК, Москва, 31.01.2025. По состоянию на 14.55 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 982 пунктов. С момента ...29.01.2025 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,3%
УрБК, Москва, 29.01.2025. По состоянию на 14.59 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 940 пунктов. С момента ...24.01.2025 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 1,4%
УрБК, Москва, 24.01.2025. По состоянию на 14.57 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 967 пунктов. С момента ...20.01.2025 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,2%
УрБК, Москва, 20.01.2025. По состоянию на 14.56 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 952 пунктов. С момента ...10.01.2025 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 1,2%
УрБК, Москва, 10.01.2025. По состоянию на 14.55 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 806 пунктов. С момента ...