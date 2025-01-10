Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,8%

УрБК, Москва, 10.01.2025. По состоянию на 14.55 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 806 пунктов. С момента ...06.11.2024 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 2,1%
По состоянию на 15.08 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 тыс. 670 пунктов. С момента открытия сегодняшних торгов ...03.07.2024 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,1%
УрБК, Москва, 03.07.2024. По состоянию на 14.34 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 3 тыс. 220 пунктов. С момента ...15.03.2024 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,3%
УрБК, Москва, 15.03.2024. По состоянию на 14.14 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 3 тыс. 307 пунктов. С момента ...14.08.2023 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 2%
УрБК, Москва, 14.08.2023. По состоянию на 12.20 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 3 тыс. 219 пунктов. С момента ...