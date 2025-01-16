Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 2,9%

УрБК, Москва, 13.01.2025. По состоянию на 15.22 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 846 пунктов. С момента ...10.01.2025 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 1,2%
УрБК, Москва, 10.01.2025. По состоянию на 14.55 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 806 пунктов. С момента ...06.11.2024 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 2,1%
По состоянию на 15.08 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 тыс. 670 пунктов. С момента открытия сегодняшних торгов ...23.09.2024 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 1,4%
УрБК, Москва, 23.09.2024. По состоянию на 14.54 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 тыс. 820 пунктов. С момента ...20.09.2024 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 1,1%
УрБК, Москва, 20.09.2024. По состоянию на 14.54 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 тыс. 790 пунктов. С момента ...