УрБК, Москва, 16.01.2025. По состоянию на 14.53 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 926 пунктов. С момента ...13.01.2025 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,8%
УрБК, Москва, 13.01.2025. По состоянию на 15.22 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 846 пунктов. С момента ...10.01.2025 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 1,2%
УрБК, Москва, 10.01.2025. По состоянию на 14.55 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 806 пунктов. С момента ...06.11.2024 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 2,1%
По состоянию на 15.08 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 тыс. 670 пунктов. С момента открытия сегодняшних торгов ...08.04.2024 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,7%
УрБК, Москва, 08.04.2024. По состоянию на 14.35 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 3 тыс. 420 пунктов. С момента ...