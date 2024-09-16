Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании платформенной экономики

УрБК, Москва, 09.07.2025. Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект об усилении защиты россиян от ...16.09.2024 Госдума рассмотрит проект закона о подписках на цифровые сервисы
УрБК, Москва, 16.09.2024. Госдума рассмотрит проект закона о подписках на цифровые сервисы в социальных сетях и ...12.02.2019 Госдума в первом чтении одобрила законопроект о «суверенном Рунете»
УрБК, Москва, 12.02.2019. Госдума приняла в первом чтении законопроект о «суверенном Рунете». Заявленная цель документа ...11.10.2018 Госдума приняла налоговые льготы для предпенсионеров в третьем чтении
УрБК, Москва, 11.10.2018. Госдума приняла в третьем чтении законопроект о налоговых льготах по налогу на имущество для ...15.05.2018 Госдума приняла в первом чтении законопроект о контрсанкциях
УрБК, Москва, 15.05.2018. Госдума приняла в первом чтении законопроект об ответных мерах на санкции США и других стран. ...