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Вчера, 16:37

Госдума приняла в первом чтении законопроект о регулировании платформенной экономики

УрБК, Москва, 09.07.2025. Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект о регулировании платформенной экономики. Документ вводит единые правила функционирования цифровых платформ, сообщает официальный сайт парламента.

Цель законопроекта — создание безопасной цифровой среды и регулирование условий развития и функционирования цифровых платформ.

В документе определяются основные понятия платформенной экономики, а также предусматривается создание реестра посреднических цифровых платформ (ПЦП), регламентация скидок на товары, поисковой выдачи и стандартов для пунктов выдачи заказов.

В случае окончательного одобрения, закон вступит в силу с 1 марта 2027 года.
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