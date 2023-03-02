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Вчера, 11:15

Эксперты оценили объем теневой экономики РФ в 15-20% ВВП

УрБК, Москва, 09.07.2025. Объем теневой экономики РФ составляет 15-20% ВВП, или около 30-40 трлн руб. Такие данные проводят эксперты, пишет ТАСС.

По словам аналитиков, большая часть теневого бизнеса сосредоточена в сфере строительства, малого бизнеса, розничной торговле и сфере услуг.

Также эксперты указали на то, что новые методы контроля (онлайн-кассы, работа с big data и другие) позволили повысить прозрачность оборота денег, однако теневой сектор адаптируется к изменениям. По мнению специалистов, необходимо не только ужесточать контроль, но и проводить изменения в регуляторной сфере для снижения доли серого бизнеса.

Отметим, что, согласно отчету Росфинмониторинга, за 2024 год был предотвращен вывод в теневой оборот 500 млрд руб., а также проведено 4,5 тыс. профилактических мероприятий.
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