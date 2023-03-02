Эксперты оценили объем теневой экономики РФ в 15-20% ВВП

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УрБК, Екатеринбург, 02.03.2023. Во II полугодии 2022 года российские банки помешали вывести в теневой сектор около 30 ...

МВФ оценил теневой сектор экономики России в 33,7% ВВП

УрБК, Москва, 07.02.2018. Международный валютный фонд (МВФ) оценил теневой сектор экономики РФ в 33,7% ВВП страны. Об ...

Росфинмониторинг не допустил в теневой оборот порядка 180 млрд рублей

Росфинмониторинг в 2017 году отказал в операциях 460 тыс. клиентов банков, не допустив в теневой оборот около 180 млрд ...

Росфинмониторинг в 2017 году не допустил в теневой оборот порядка 180 млрд рублей

УрБК, Москва, 23.10.2017. Росфинмониторинг в 2017 году отказал в операциях 460 тыс. клиентов банков, не допустив в ...

Объем теневой экономики в России достиг 14,4%

УрБК, Москва, 28.11.2016. В России доля ненаблюдаемой экономики достигла 14,4%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ...