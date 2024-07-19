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Вчера, 11:31

В России запретят автоматически списывать плату за онлайн-подписки

УрБК, Москва, 08.07.2025. Правительство РФ одобрило поправки в закон «О защите прав потребителей», которые предусматривают запрет на автоматическое списание платы за онлайн-подписки, пишут «Известия».

Поправки предусматривают введение возможности клиентам сервисов, предоставляющих подписки (например, онлайн-кинотеатры, программы лояльности и аналогичные сервисы с регулярной платой), устанавливать ограничения на использование банковских карт после удаления платежной информации из аккаунта пользователя. Поставщики услуг обязаны внедрить механизмы, позволяющие потребителю осуществить такую блокировку.

Также нововведения позволят упростить процесс отказа пользователей от подписок, так как порядок прекращения договоров и автоматического снятия регулярных платежей станет строго регламентирован нормами закона.
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