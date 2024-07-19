В России запретят автоматически списывать плату за онлайн-подписки

УрБК, Москва, 19.07.2024. В I полугодии 2024 года количество подписчиков онлайн-кинотеатров выросло на 44% год к году. ...21.03.2024 УБРиР предложил пользователям дебетовых и кредитных карт получить дополнительные привилегии
УрБК, Екатеринбург, 21.03.2024. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) предложил клиентам дополнительные ...23.01.2024 Госдума в марте рассмотрит законопроект о списании денег за интернет-подписки
УрБК, Москва, 23.01.2024. Госдума в марте текущего года рассмотрит законопроект, который обяжет онлайн-сервисы и ...07.04.2015 Магазинам запретят ценники в иностранной валюте
УрБК, Москва, 07.04.2015. Точкам продаж товаров и услуг в России запретят указывать цены для жителей РФ в иностранной ...28.05.2013 С 1 июля владельцы электронных кошельков могут столкнуться с трудностями при попытке вернуть средства за покупку
УрБК, Москва, 28.05.2013. С 1 июля граждане, покупающие товары через Интернет с помощью предоплаченных карт и ...