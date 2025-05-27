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Екатеринбуржца осудили за незаконный оборот алкоголя на сумму свыше 13 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 08.07.2025. Железнодорожный районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор в отношении мужчины 1989 года рождения. Его признали виновным в незаконном обороте алкогольной продукции на сумму свыше 13 млн руб., сообщает городское отделение по связям со СМИ УМВД.

Следствие установило, что в 2020 году осужденный вместе с соучастниками выпускали алкоголь без необходимых лицензий на территории Екатеринбурга, Березовского и Белоярского района. Произведенная продукция хранилась на складах в Свердловской области в целях дальнейшей реализации.

Подсудимого задержали в Липецке, где он также занимался выпуском нелегального алкоголя. Его приговорили к двум годам заключения в колонии общего режима и штрафу в сумме 200 тыс. руб.
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