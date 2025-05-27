Екатеринбуржца осудили за незаконный оборот алкоголя на сумму свыше 13 млн рублей

УрБК, Лесной, 27.05.2025. Жителю Лесного предъявлено обвинение в незаконном обороте немаркированного алкоголя и сигарет ...11.07.2022 Жителя Екатеринбурга признали виновным в хранении с целью сбыта 3,6 тыс. бутылок немаркированного алкоголя
УрБК, Екатеринбург, 11.07.2022. Жителя Екатеринбурга Эльвина Керимова признали виновным в хранении с целью сбыта ...06.06.2022 Челябинского предпринимателя осудили за незаконный оборот алкоголя и табака на сумму более 1,6 млн рублей
УрБК, Челябинск, 06.06.2022. На Южном Урале осужден местный житель за незаконный оборот немаркированной алкогольной и ...03.03.2022 Прокуратура утвердила обвинение по делу о незаконном обороте в Березовском алкоголя и табака на сумму более 3,8 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 03.03.2022. Прокуратура города Березовского Свердловской области направила в суд уголовное дело в ...09.03.2021 В Белоярском осудили организатора подпольного цеха по розливу нелегального алкоголя
УрБК, Екатеринбург, 09.03.2021. Белоярский районный суд признал местного жителя виновным в незаконном обороте ...