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Вчера, 13:11

Спрос на туры в Крым за год вырос почти в два раза

УрБК, Москва, 07.07.2025. Спрос на туры в Крым в летний сезон вырос почти в два раза по сравнению с прошлым годом. Об этом рассказала глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе, пишет ТАСС.

Она отметила, что популярность этого направления начала расти задолго до проблем с пляжами в Анапе. Причина кроется в ценовой политике: отдых в Крыму обходится туристам дешевле, чем в Краснодарском крае.

Ранее замглавы Минэкономразвития РФ Дмитрий Вахруков рассказывал, что число бронирований отелей в Крыму в летний сезон выросло на 40% по сравнению с показателями 2024 года.
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