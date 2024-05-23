В Екатеринбурге началась подготовка к форуму «Города России»

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил даты проведения в 2024 году общероссийского ...

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил даты проведения форума «Города России» в 2024 году

В Екатеринбурге под кураторством Минэкономразвития 16 ноября состоится форум «Города России: новые рубежи»

УрБК, Екатеринбург, 13.02.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и президент фонда «Центр стратегических разработок» ...

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал соглашение о сотрудничестве с «Центром стратегических разработок»

В Екатеринбурге завершается подготовка к форуму «Города России 2030»

В Екатеринбурге 16-17 ноября в очном формате пройдет VI Общероссийский форум стратегического развития «Города России 2030: вызовы и действия»

УрБК, Екатеринбург, 20.09.2022. В уральской столице 16-17 ноября на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо» состоится VI ...