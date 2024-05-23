В Екатеринбурге началась подготовка к форуму «Города России»

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил даты проведения в 2024 году общероссийского ...23.10.2023 В Екатеринбурге под кураторством Минэкономразвития 16 ноября состоится форум «Города России: новые рубежи»
УрБК, Екатеринбург, 23.10.2023. Министерство экономического развития России выступит куратором VII Общероссийского ...13.02.2023 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал соглашение о сотрудничестве с «Центром стратегических разработок»
УрБК, Екатеринбург, 13.02.2023. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и президент фонда «Центр стратегических разработок» ...10.11.2022 В Екатеринбурге завершается подготовка к форуму «Города России 2030»
УрБК, Екатеринбург, 10.11.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов провел итоговое заседание организационного комитета ...20.09.2022 В Екатеринбурге 16-17 ноября в очном формате пройдет VI Общероссийский форум стратегического развития «Города России 2030: вызовы и действия»
УрБК, Екатеринбург, 20.09.2022. В уральской столице 16-17 ноября на площадке МВЦ «Екатеринбург-Экспо» состоится VI ...