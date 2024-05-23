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В Екатеринбурге началась подготовка к форуму «Города России»

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2025. В Екатеринбурге началась подготовка к проведению IX общероссийского форума стратегического развития «Города России: Локомотивы роста». Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов. Об этом сообщает департамент информполитики уральской столицы.

«Форум по праву объединяет лидеров: от федеральных структур и органов власти до глав городов, градостроителей, бизнесменов и экспертов. А потому это не просто деловое событие, а мощный инструмент формирования новой городской повестки — современной, технологичной, ориентированной на человека. Это большая честь для Екатеринбурга — быть площадкой форума «Города России». Уверен, что каждый участник найдет здесь единомышленников, идеи и вдохновение для созидания — в своих городах, регионах всей нашей страны», — подчеркнул глава Екатеринбурга.

Мероприятие пройдет с 27 по 28 ноября в конгресс-центре МТС Live Hall (ЭКСПО-бульвар, 2). Регистрация для участников делового события стартует 1 августа на сайте проекта. Программа форума в нынешнем году будет посвящена поиску новых драйверов роста, точек развития и разработке инструментов для развития городов в условиях меняющейся экономики и инноваций. Одной из ключевых тем станет развитие агломераций и сотрудничество между муниципалитетами.

Также в рамках форума пройдет выставка «Города России: Технологии для городов», посвященная трансформации городской среды.

Отметим, что в прошлом году форум собрал более 6 тыс. участников. В его рамках прошли 75 мероприятий, выступили 450 экспертов и было заключено 10 соглашений.
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