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Компания «Руссоль» получила предупреждение от ФАС

УрБК, Москва, 04.07.2025. Компания «Руссоль», являющаяся крупнейшим производителем соли в РФ, получила предупреждение от Федеральной антимонопольной службы (ФАС). Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

Предупреждение было выдано в связи с уклонением компании от заключения договоров поставки, что, по мнению ФАС, указывает на нарушение п. 5 ч. 1 ст. 10 федерального закона № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

«ООО «Руссоль» отказалось поставить товар ООО «Сольторг» и ООО «Главснаб» при наличии экономической и технологической возможности. Также производитель не оповестил ООО «Сольторг» о проведении договорной кампании, зная о намерении продавца принять в ней участие. Такие действия производителя указывают на уклонение от заключения договора поставки с указанными продавцами, что может являться нарушением Закона о защите конкуренции», — говорится в сообщении ФАС.

ФАС также потребовала от компании обеспечить недискриминационный доступ участников рынка к социально значимому товару и закрепить в торговой политике принципы ценообразования, исключающие необоснованное повышение цен.
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