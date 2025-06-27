Компания «Руссоль» получила предупреждение от ФАС

УрБК, Москва, 27.06.2025. Компания Wildberries получила предостережение от федеральной антимонопольной службы о ...19.04.2018 Свердловское УФАС выдало предупреждение компании «Т Плюс»
УрБК, Екатеринбург, 19.04.2018. Управление Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области выдало ...20.11.2015 «Екатеринбурггаз» обязали устранить нарушение закона «О защите конкуренции»
УрБК, Екатеринбург, 20.11.2015. Свердловское УФАС обязали «Екатеринбурггаз» устранить нарушение ФЗ «О защите ...16.06.2015 ФАС возбудила дело в отношении «Екатеринбурггаза» за нарушение закона о конкуренции
УрБК, Екатеринбург, 16.06.2015. Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Свердловской области возбудило ...12.10.2009 ОАО «Аэропорт Кольцово» признано необоснованно уклонявшимся от заключения договоров на наземное и аэропортовое обслуживание воздушных судов в аэропорту Екатеринбурга
УрБК, Москва, 12.10.2009. ОАО «Аэропорт Кольцово» необоснованно уклонялось от заключения договоров на наземное и ...