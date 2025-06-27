Компания «Руссоль» получила предупреждение от ФАС

УрБК, Москва, 27.06.2025. Компания Wildberries получила предостережение от федеральной антимонопольной службы о ...

ФАС возбудила дело в отношении «Екатеринбурггаза» за нарушение закона о конкуренции

ОАО «Аэропорт Кольцово» признано необоснованно уклонявшимся от заключения договоров на наземное и аэропортовое обслуживание воздушных судов в аэропорту Екатеринбурга

УрБК, Москва, 12.10.2009. ОАО «Аэропорт Кольцово» необоснованно уклонялось от заключения договоров на наземное и ...