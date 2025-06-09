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В салонах «МегаФона» заработали биотерминалы

УрБК, Москва, 04.07.2025. В салонах «МегаФона» впервые в России были установлены терминалы для подтверждения личности граждан через Единую биометрическую систему (ЕБС). На первом этапе биотерминалы установлены и запущены в отдельных розничных точках оператора в Москве и Санкт-Петербурге. Затем услуга станет доступна во всех салонах связи в других регионах России, сообщает пресс-служба компании.

В салонах «МегаФона» заработали биотерминалы
Фото предоставлено пресс-службой «МегаФона»

«Мы постоянно ищем возможности и внедряем улучшения клиентских путей. Уже осенью мы сумеем полностью оснастить наши салоны биотерминалами, что позволит сократить время на обслуживание клиента в полтора-два раза, сделав покупку сим-карт иностранными гражданами или лицами без гражданства максимально простой и удобной», — говорит директор департамента по развитию «МегаФона» Игорь Глебов.

С установкой и запуском биотерминалов процедура верификации абонента существенно упрощается, так как терминал идентификации интегрирован в процессы заключения договора. В результате значительно экономится время как сотрудников салона, так и клиентов оператора.

Отметим, что реализация проекта осуществлялась при поддержке Минцифры России, Центра Биометрических Технологий (ЦБТ; оператор Единой биометрической системы), а также компании Ovision, осуществляющей поставку биометрических терминалов.
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