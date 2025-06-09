В салонах «МегаФона» заработали биотерминалы

УрБК, Москва, 09.06.2025. «МегаФон» приступил к реализации проекта по продаже своих сим-карт в многофункциональных ...11.03.2025 В салонах «Мегафона» будут доступны банковские услуги
УрБК, Екатеринбург, 11.03.2025. В салонах «Мегафона» появятся дополнительные офисы Промсвязьбанка. Данная инициатива ...26.02.2025 «МегаФон» предоставил клиентам возможность заключить договор через Госуслуги
УрБК, Екатеринбург, 26.02.2025. «МегаФон» предоставил клиентам возможность заключить договор на услуги сотовой связи с ...04.10.2022 «МегаФон» и Yota к концу 2023 года полностью объединят розничные сети
УрБК, Екатеринбург, 04.10.2022. Два крупных российских оператора «МегаФон» и Yota к концу 2023 года полностью объединят ...05.05.2017 В уральских салонах «МегаФона» выросло число приобретенных в рассрочку гаджетов
УрБК, Екатеринбург, 05.05.2017. В салонах «МегаФона» число приобретенных в рассрочку гаджетов выросло в два раза. Об ...