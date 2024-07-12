В Екатеринбурге с 7 по 11 июля пройдет третий этап опрессовок

УрБК, Екатеринбург, 12.07.2024. В Екатеринбурге с 15 по 19 июля пройдет очередной этап опрессовок. Об этом сообщает ...19.06.2024 В Екатеринбурге завершился второй этап опрессовок
УрБК, Екатеринбург, 19.06.2024. В Екатеринбурге сегодня утром завершился второй этап опрессовок. Гидравлические ...06.07.2020 В Екатеринбурге начинается второй этап гидравлических опрессовок теплосетей
УрБК, Екатеринбург, 06.07.2020. В Екатеринбурге начинается второй этап гидравлических опрессовок тепловых сетей — он ...12.05.2014 Опрессовки в Екатеринбурге стартуют 24 июня
В ходе подготовки к предстоящему отопительному сезону специалисты Свердловской теплоснабжающей компании проведут ...27.06.2011 ООО «Свердловская теплоснабжающая компания» начинает третий этап опрессовок в Екатеринбурге
УрБК, Екатеринбург, 27.06.2011. Третий этап гидравлических испытаний в зоне теплоснабжения ООО «Свердловская ...