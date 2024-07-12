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В Екатеринбурге с 7 по 11 июля пройдет третий этап опрессовок

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2025. В Екатеринбурге с 7 по 11 июля пройдет третий этап опрессовок. Об этом сообщает департамент информполитики города.

Гидравлические испытания теплосетей будут проводиться в ночное время суток — с 23.00 до 6.00. Ограничения подачи горячей воды жителям вводиться не будут.

Напомним, что первый этап опрессовок в Екатеринбурге состоялся с 13 по 16 мая, второй — со 2 по 4 июня.
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