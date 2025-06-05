Свердловскстат сообщил об отсутствии просроченной задолженности по зарплате в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 03.07.2025. На 1 июня 2025 года в Свердловской области полностью отсутствовала просроченная задолженность по выплате заработной платы, сообщает Свердловскстат. Отмечается, что данная статистика не учитывает субъекты малого и среднего бизнеса региона.

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