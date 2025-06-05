УрБК, Екатеринбург, 05.06.2025. На 1 мая 2025 года просроченная задолженность по заработной плате в организациях ...12.03.2025 Свердловскстат сообщил об отсутствии просроченной задолженности по зарплате в Свердловской области
УрБК, Екатеринбург, 12.03.2025. На начало февраля 2025 года в Свердловской области полностью отсутствовала просроченная ...14.10.2016 В Свердловской области объем просроченной задолженности по зарплате за год вырос в 16,3 раза
В Свердловской области суммарная просроченная задолженность по выплате заработной платы на 1 октября 2016 года ...14.10.2016 В Свердловской области объем просроченной задолженности по зарплате за год вырос в 16,3 раза
УрБК, Екатеринбург, 14.10.2016. В Свердловской области суммарная просроченная задолженность по выплате заработной платы ...15.06.2016 Просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области достигает 8,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 15.06.2016. В Свердловской области суммарная просроченная задолженность по выплате заработной платы ...