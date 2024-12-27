Свердловскстат сообщил об отсутствии просроченной задолженности по зарплате в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 27.12.2024. На 1 декабря 2024 года просроченная задолженность по заработной плате в организациях ...28.11.2024 Просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области за месяц снизилась на 1,8%
УрБК, Екатеринбург, 28.11.2024. На 1 ноября 2024 года просроченная задолженность по заработной плате в организациях ...22.08.2024 Просроченная задолженность по зарплате на Среднем Урале за месяц выросла в два раза
На 1 августа 2024 года просроченная задолженность по заработной плате в организациях Среднего Урала, не относящихся к ...22.08.2024 Просроченная задолженность по зарплате на Среднем Урале за месяц выросла в два раза
УрБК, Екатеринбург, 22.08.2024. На 1 августа 2024 года просроченная задолженность по заработной плате в организациях ...02.03.2023 Просроченная задолженность по зарплате в Свердловской области за месяц выросла на 11%
На 1 февраля 2023 года суммарная просроченная задолженность по заработной плате на предприятиях Среднего Урала ...