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Свердловскстат сообщил об отсутствии просроченной задолженности по зарплате в Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 12.03.2025. На начало февраля 2025 года в Свердловской области полностью отсутствовала просроченная задолженность по выплате заработной платы, сообщает Свердловскстат.

Напомним, что на 1 ноября 2024 года сумма задолженности в регионе составляла 5,2 млн руб. Тогда долги по зарплате имелись перед 202 жителями Среднего Урала.
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