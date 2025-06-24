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Сегодня, 09:05

Мошенники стали обманывать россиян под предлогом совместного просмотра кино

УрБК, Москва, 02.07.2025. Мошенники стали обманывать россиян под предлогом совместного просмотра фильмов в онлайн-кинотеатре. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на компанию F6.

Злоумышленники присылают для подключения поддельную ссылку, по которой требуется оплатить подписку.

Уточняется, что по этой схеме обманули более 40 человек. У них в сумме похитили 343 тыс. руб.

Ранее МВД предупредило россиян о мошеннической схеме через звонки на домашние телефоны.
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