Мошенники стали обманывать россиян под предлогом совместного просмотра кино

УрБК, Москва, 24.06.2025. В России в нескольких регионах зафиксировали звонки мошенников на домашние телефоны. ...15.05.2025 Мошенники начали обманывать людей под предлогом уточнения трудового стажа
УрБК, Москва, 15.05.2025. Злоумышленники начали обманывать людей под предлогом уточнения трудового стажа. Об этом ...26.02.2025 МВД предупредило о новой мошеннической схеме обмана студентов
УрБК, Москва, 26.02.2025. МВД РФ предупредило о новой мошеннической схеме, нацеленной на обман студентов, пишет ...24.02.2025 МВД предупредило россиян о мошеннических рассылках под предлогом восстановления карт Visa и Mastercard
УрБК, Москва, 24.02.2025. МВД предупредило россиян о мошеннических рассылках под предлогом восстановления карт Visa и ...22.05.2024 Аферисты по схеме «безопасный счет» стали обманывать российских военнослужащих
УрБК, Москва, 22.05.2024. Аферисты по схеме «безопасный счет» стали обманывать российских военнослужащих и их ...