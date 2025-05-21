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«Атомстройкомплекс» приступил к ремонту конференц-зала Храма на Крови

УрБК, Екатеринбург, 01.07.2025. «Атомстройкомплекс» начал работы по обновлению конференц-зала нижнего придела Храма на Крови в Екатеринбурге. В этом помещении часто проходят мероприятия с участием представителей власти и деятелей культуры, сообщает пресс-служба «Атома».

«Атомстройкомплекс» приступил к ремонту конференц-зала Храма на Крови

«Первым делом мы провели комплексную диагностику конструкций, подняли проект, по которому храм был построен более 20 лет назад. Наша задача — обновить не только интерьеры, но и инженерные коммуникации — например, провести современную систему вентиляции, обеспечив комфортный микроклимат для посетителей зала. Кроме того, будет выполнена гидроизоляция, чтобы защитить его от протечек», — отметил директор ЗАО «Отделстрой» (входит в ГК «Атомстройкомплекс») Евгений Беляев.

Конференц-зал получит современное оснащение: новую мебель и мультимедийную аппаратуру, включая проектор и режиссерский пульт. Важнейшим условием при проведении работ является бережное отношение к историческому и духовному наследию места. Так, уникальные люстры будут бережно восстановлены реставраторами, займут свое место в обновленном интерьере и станут частью многоуровневого освещения. Завершить ремонт конференц-зала Храма на Крови компания планирует в 2025 году.

«Атомстройкомплекс» приступил к ремонту конференц-зала Храма на Крови

Отметим, что Храм на Крови — не единственный объект Русской православной церкви в портфолио «Атомстройкомплекса». В 2003 году компания завершила реконструкцию Спасо-Преображенского собора в Невьянске, в сжатые сроки выполнив полную отделку здания снаружи и изнутри, восстановив старинную лепнину и выстроив заново разрушенную колокольню.

Изображения предоставлены пресс-службой компании «Атомстройкомплекс»
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