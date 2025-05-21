«Атомстройкомплекс» приступил к ремонту конференц-зала Храма на Крови

УрБК, Екатеринбург, 21.05.2025. Сотрудники «Атомстройкомплекса» за пять лет сдали более 300 литров крови. Всего в ...13.01.2025 «Атомстройкомплекс» получил награду за вклад в развитие донорской культуры
УрБК, Екатеринбург, 13.01.2025. Уральская компания «Атомстройкомплекс» получила награду за вклад в развитие донорской ...21.05.2013 Свердловские депутаты одобрили передачу Храма-на-крови в собственность епархии
УрБК, Екатеринбург, 21.05.2013. Депутаты Законодательного собрания Свердловской области одобрили передачу ...22.04.2013 Содержание Храма на Крови в 2013 году обойдется в 5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 22.04.2013. На содержание екатеринбургского Храма-Памятника на Крови во имя Всех Святых в земле ...07.06.2012 За содержание Храма на Крови бюджет Свердловской области заплатит почти 3 млн. рублей
УрБК, Екатеринбург, 07.06.2012. Департамент государственного заказа Свердловской области готов заплатить управляющей ...