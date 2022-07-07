В ТРЦ «Гринвич» с 30 июня начнется комплексная модернизация и интеграция систем безопасности

УрБК, Екатеринбург, 07.07.2022. В торгово-развлекательном центре «Гринвич» появится бренд Karl Lagerfeld. Об этом ...19.09.2017 В Екатеринбурге эвакуировали посетителей и персонал ТРЦ «Гринвич»
УрБК, Екатеринбург, 19.09.2017. В Екатеринбурге эвакуировали посетителей и персонал ТРЦ «Гринвич» из-за сообщения о ...22.10.2010 В ТРЦ «Гринвич» произошел сбой в работе системы безналичного расчета
УрБК, Екатеринбург, 22.10.2010. У посетителей ТРЦ «Гринвич» в Екатеринбурге сегодня возникли проблемы с оплатой покупок ...26.11.2009 Открытие третьей очереди ТРЦ «Гринвич» перенесено
УрБК, Екатеринбург, 26.11.2009. «Открытие третьей очереди торгового центра «Гринвич» состоится 17 декабря 2009 года. ...09.11.2009 В ТРЦ «Гринвич» прекратил работу ресторанный двор «Пир»
УрБК, Екатеринбург, 09.11.2009. В ТРЦ «Гринвич» прекратил работу ресторанный двор «Пир». Напомним, ресторанный двор ...