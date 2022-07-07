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В ТРЦ «Гринвич» с 30 июня начнется комплексная модернизация и интеграция систем безопасности

28.06.2025, УрБК, Екатеринбург. С 30 июня в торгово-развлекательном центре «Гринвич» начнётся комплексная модернизация и интеграция инженерных и противопожарных систем безопасности. Как сообщает администрация ТРЦ, исторически очереди ТРЦ вводились в эксплуатацию поэтапно, в разные годы и требуют объединения в единую, надежно функционирующую структуру для гарантированного соответствия актуальным нормам.

В целях обеспечения максимального уровня безопасности для посетителей и сотрудников, руководство ТРЦ «Гринвич» приняло решение о временной приостановке работы торгового центра на время проведения работ.

«Мы приложим все усилия, чтобы минимизировать срок простоя. Информация о дате возобновления работы будет размещена на наших официальных ресурсах. Мы приносим извинения арендаторам и посетителям за временные неудобства и благодарим за понимание. Безопасность является нашим абсолютным приоритетом», — говорится в сообщении администрации ТРЦ «Гринвич».
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