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Вчера, 12:02

В России снизилась доля импортной продукции в розничной продаже крепкого алкоголя

УрБК, Москва, 27.06.2025. В январе-мае 2025 года доля импортной продукции в розничных продажах крепкого алкоголя (без водки) снизилась за год на 2,7 п.п, до 29,8% или около 5,72 млн дал, пишет «Коммерсант» со ссылкой на сводные данные участников алкогольного рынка.

Всего было продано 19,21 млн дал алкоголя, что на 0,05% больше год к году. Из Армении реализация напитков сократилась заметней всего — на 18,5%, до 1,36 млн дал, из Италии — на 14,6%, до 681,4 тыс. дал, из США — на 37,2%, до 266,18 тыс. дал, из Франции — на 4,9%, до 210 тыс. дал, из Белоруссии — на 0,3%, до 192,73 тыс. дал.

Эксперты объясняют отрицательную тенденцию ростом пошлин на ввозимый алкоголь из недружественных стран, а также с выходом российских производителей в новые для себя категории.

Они также прогнозируют дальнейший рост давления местной продукции на импортную, но общие объемы продаж спиртного будут стагнировать.
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