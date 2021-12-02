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Вчера, 09:43

В Екатеринбурге вынесли приговор мужчине за кражу трех автомобилей

УрБК, Екатеринбург, 27.06.2025. Чкаловский районный суд города Екатеринбурга вынес приговор в отношении 36-летнего жителя региона за кражу трех автомобилей на общую сумму 1 млн руб. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Согласно материалом дела, с июля по сентябрь 2024 года обвиняемый, имеющий опыт в сфере сбыта автомобильных запчастей, отверткой ломал двери машин и после угонял их.

Обвиняемый был признан виновным по статье 158 УК РФ «Кража, совершенная с причинением значительного ущерба, а также в крупном размере». Ему назначено наказание в виде 5 лет исправительной колонии строгого режима. Кроме того, мужчина на один год девять месяцев и два дня лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Также суд взыскал с осужденного размер причиненного материального ущерба.
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