Денис Паслер обсудил перспективы международного сотрудничества с генконсулами иностранных государств

Глава Свердловской области Денис Паслер поставил задачу актуализировать планы развития региона до 2035 года

УрБК, Екатеринбург, 01.07.2022. В Екатеринбурге учрежден Совет представителей иностранных государств при главе города. ...

В Екатеринбурге учрежден Совет представителей иностранных государств при главе города

В 2010 году губернатор Свердловской области Александр Мишарин 10 раз выезжал за рубеж

УрБК, Екатеринбург, 15.03.2011. На оперативном совещании правительства Свердловской области подведены итоги ...