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Денис Паслер обсудил перспективы международного сотрудничества с генконсулами иностранных государств

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2025. Денис Паслер обсудил перспективы международного сотрудничества с генконсулами восьми иностранных государств в преддверии выставки ИИННОПРОМ. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

«Ваша работа важна как для иностранных государств, которые вы представляете, так и для Свердловской области и всей Российской Федерации. У нас немало с вами крупных совместных мероприятий. В ближайшее время пройдет выставка ИННОПРОМ, также значимым событием является форум 100+ TechnoBuild. Конечно же, эта совместная работа должна проводиться на благо наших государств, наших жителей. Искренне верю в то, что между нами будут выстроены хорошие как деловые, так и личные отношения», - обратился Денис Паслер к представителям иностранных государств.

По итогам общения с иностранными представителями, Д. Паслер договорился о развитии сотрудничества в социально-экономической сфере с Вьетнамом, Узбекистаном, Таджикистаном и Киргизией, дал поручение усилить работу с китайскими партнерами в области логистики, договорился об организации бизнес-миссии на территорию Азербайджана и обсудил готовящуюся бизнес-миссию в Казахстан.

Отметим, что на текущий момент Средний Урал сотрудничает с партнерами из более чем 110 стран и занимает третье место в стране по количеству официальных иностранных представительств.
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