Денис Паслер обсудил перспективы международного сотрудничества с генконсулами иностранных государств

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2025. Глава Свердловской области Денис Паслер дал поручение актуализировать стратегию ...06.07.2022 В Екатеринбурге состоялось первое заседание Совета представителей иностранных государств
УрБК, Екатеринбург, 06.07.2022. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов в рамках выставки «Иннопром-2022» провел первое ...01.07.2022 В Екатеринбурге учрежден Совет представителей иностранных государств при главе города
УрБК, Екатеринбург, 01.07.2022. В Екатеринбурге учрежден Совет представителей иностранных государств при главе города. ...20.09.2013 Евгений Куйвашев принял полигон «Старатель» в преддверии RAE-2013
УрБК, Екатеринбург, 20.09.2013. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев принял полигон «Старатель» в ...15.03.2011 В 2010 году губернатор Свердловской области Александр Мишарин 10 раз выезжал за рубеж
УрБК, Екатеринбург, 15.03.2011. На оперативном совещании правительства Свердловской области подведены итоги ...