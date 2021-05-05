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Глава Свердловской области Денис Паслер поставил задачу актуализировать планы развития региона до 2035 года

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2025. Глава Свердловской области Денис Паслер дал поручение актуализировать стратегию социально-экономического развития региона до 2035 года. Он отметил необходимость привлечения к ее обсуждению представителей общественности, науки и бизнеса. Об этом сообщает департамент информполитики региона.

«Мы должны скорректировать комплекс отраслевых и межотраслевых стратегий Свердловской области с учетом сложившейся внешнеполитической обстановки, а также ситуации, которая сегодня есть в регионе. Вся наша работа должна быть направлена на выполнение задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным. Стратегия социально-экономического развития Свердловской области должна быть не просто документом, а реально работающим планом действий, плоды которых мы увидим уже к 2035 году», — сказал Денис Паслер.

Отметим, что на текущий момент в области действуют 22 отраслевые и межотраслевые стратегии развития, включающие 482 показателя по направлениям работы. Эти стратегии реализуются в агропромышленном комплексе, жилищно-коммунальном хозяйстве, здравоохранении и других областях.

Выполняя поручение главы области, первый заместитель губернатора региона Алексей Шмыков провел заседание президиума Совета по стратегическому планированию, на котором были заслушаны результаты выполнения текущей программы социально-экономического развития и мнения представителей ведущих научных школ области по актуализации стратегии. Помимо этого, обсуждался проект стратегии развития логистического комплекса региона до 2035 года.
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