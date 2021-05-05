Глава Свердловской области Денис Паслер поставил задачу актуализировать планы развития региона до 2035 года

УрБК, Екатеринбург, 05.05.2021. В екатеринбургском аэропорту Кольцово в период с 2030 по 2035 годы запланировано ...12.10.2018 Стратегия развития Челябинской области одобрена федеральными министерствами
УрБК, Челябинск, 12.10.2018. Федеральные органы власти дали положительные заключения по проекту стратегии ...10.07.2015 На стенде Екатеринбурга на «Иннопроме-2015» обсудили стратегию развития города до 2035 года
УрБК, Екатеринбург, 10.07.2015. На стенде Екатеринбурга на международной выставке «Иннопром-2015» прошел круглый стол ...03.07.2012 Правительство Свердловской области утвердило план развития региона до 2020 года
УрБК, Екатеринбург, 03.07.2012. План мероприятий по реализации на территории области «Стратегии ...24.09.2010 Заместитель министра регионального развития РФ Сергей Юрпалов: Стратегия социально-экономического развития субъектов УрФО нуждается в актуализации
УрБК, Екатеринбург, 24.09.2010. «Стратегия социально-экономического развития субъектов РФ, входящих в УрФО, нуждается в ...