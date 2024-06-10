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На Урале с начала года возбудили 11 уголовных дел по контрабанде лесоматериалов

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2025. На Урале с начала текущего года возбудили 11 уголовных дел в сфере противодействия контрабанде лесоматериалов. Число административных правонарушений в отношении юридических лиц или ИП при экспорте лесоматериалов за год выросло вдвое. Об этом сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

По словам начальника службы Виктора Аманова, мобильным группам удалось проверить свыше 74 тыс. транспортных средств и выявить 24,5 тыс. т товаров с нарушениями.

По итогам таких проверок было возбуждено четыре уголовных и 506 административных дел.

Помимо этого, были проведены четыре выездных таможенных проверки. Доначислены и взысканы таможенные платежи на сумму более 4 млн руб.
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