На Урале с начала года возбудили 11 уголовных дел по контрабанде лесоматериалов

УрБК, Екатеринбург, 10.06.2024. За прошедшие пять месяцев 2024 года сотрудники Уральской оперативной таможни возбудили ...11.05.2022 Размер неуплаченных таможенных платежей по возбужденным на Урале уголовным делам вырос в четыре раза
УрБК, Екатеринбург, 11.05.2022. Сотрудники Уральской оперативной таможни подвели итоги работы за I квартал этого года. ...26.10.2021 Количество выявленных Уральской оперативной таможней административных правонарушений выросло на 44%
УрБК, Екатеринбург, 26.10.2021. Уральская оперативная таможня отмечает рост числа правонарушений в таможенной сфере. С ...02.04.2021 Уральские таможенники в прошлом году возбудили 36 уголовных дел по факту контрабанды стратегически важных товаров
УрБК, Екатеринбург, 02.04.2021. По итогам 2020 года на Урале было возбуждено 36 уголовных дел по факту контрабанды ...06.04.2017 В Екатеринбурге пресекли контрабанду лесоматериалов на сумму свыше 3 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 06.04.2017. В марте 2017 года сотрудники Екатеринбургской таможни выявили попытку незаконного ...