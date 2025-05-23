Екатеринбуржские таможенники выявили 232 кг недостоверно задекларированной пряжи из Узбекистана

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2025. В Екатеринбурге выявили 232 кг недостоверно задекларированной пряжи, которая прибыла автотранспортом из Узбекистана, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



Сотрудники Верх-Исетского таможенного поста выяснили, что в декларации был неверно указан общий вес товара, так как отправитель не учел вес втулки, на которую намотана пряжа.



В отношении организации из Екатеринбурга, которая занимается оптовой торговлей, возбуждено дело об административном правонарушении. Товар был изъят и передан на хранение.