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Екатеринбуржские таможенники выявили 232 кг недостоверно задекларированной пряжи из Узбекистана

УрБК, Екатеринбург, 26.06.2025. В Екатеринбурге выявили 232 кг недостоверно задекларированной пряжи, которая прибыла автотранспортом из Узбекистана, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Сотрудники Верх-Исетского таможенного поста выяснили, что в декларации был неверно указан общий вес товара, так как отправитель не учел вес втулки, на которую намотана пряжа.

В отношении организации из Екатеринбурга, которая занимается оптовой торговлей, возбуждено дело об административном правонарушении. Товар был изъят и передан на хранение.
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