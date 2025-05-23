Екатеринбуржские таможенники выявили 232 кг недостоверно задекларированной пряжи из Узбекистана

УрБК, Екатеринбург, 23.05.2025. Екатеринбургские таможенники выявили партию незадекларированных томатов, привезенных из ...14.03.2025 Таможенники выявили в Екатеринбурге 79 тыс. незадекларированных стелек для обуви
УрБК, Екатеринбург, 14.03.2025. Сотрудники Верх-Исетского таможенного поста обнаружили крупную партию ...14.03.2023 Екатеринбургские предприниматели пытались незаконно вывезти в Узбекистан 12 кубометров древесины
УрБК, Екатеринбург, 14.03.2023. Тюменские таможенники выявили 115 единиц (12 кубометров) недостоверно задекларированных ...22.10.2019 Таможенники Екатеринбурга задержали жительницу Узбекистана с 60 кг карнавальных костюмов
УрБК, Екатеринбург, 22.10.2019. Жительница Узбекистана попыталась увезти из Екатеринбурга в Ташкент почти 60 кг ...02.11.2018 Гражданин Узбекистана пытался вывезти через аэропорт Кольцово 35 реле для локомотивов
УрБК, Екатеринбург, 02.11.2018. В Екатеринбурге сотрудники таможенного поста Аэропорт Кольцово (пассажирский) задержали ...