Россия может начать экспорт систем по сбору биометрии

УрБК, Москва, 27.09.2024. Российские банки с начала года собрали более 1,7 млн биометрических данных. В прошлом году ...11.06.2024 Рост популярности пятитысячных банкнот связали с увеличением накоплений россиян
УрБК, Москва, 11.06.2024. Популярность купюр номиналом 5 тыс. руб. растет из-за того, что россияне предпочитают копить ...14.01.2020 Госдума приостановила принятие законопроекта по сбору биометрии банками
УрБК, Москва, 14.01.2020. В Госдуме РФ приостановлено принятие законопроекта по сбору биометрических данных россиян. Об ...15.01.2018 «Гознак» выпустил мобильное приложение для проверки подлинности новых купюр
УрБК, Москва, 15.01.2018. «Гознак» разработал новое мобильное приложение «Банкноты 2017». Об этом сообщает «Прайм» со ...25.07.2016 Памятную банкноту к ЧМ-2018 могут изготовить не из бумаги
УрБК, Москва, 25.07.2016. Памятную банкноту к Чемпионату мира по футболу 2018 года номиналом в 100 руб. могут ...