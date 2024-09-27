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Вчера, 17:38

Россия может начать экспорт систем по сбору биометрии

УрБК, Москва, 25.06.2025. Генеральный директор Гознака Аркадий Трачук рассказал, что организация планирует запустить новое направление — экспорт паспортных информационных систем. Речь идет о системах по сбору и применению биометрических данных, пишут «Ведомости».

Он добавил, что из-за высоких санкционных рисков список стран-партнеров не раскрывается.

По словам Аркадия Трачука, сейчас Гознак экспортирует продукцию стоимостью около 15 млрд руб. в год. Это четверть от общей выручки компании. Организация поставляет готовые монеты и банкноты, банкнотную бумагу, а также паспорта, в том числе
с электронными носителями информации. Такая продукция пользуется большим спросом в странах Азии, Африки и Латинской Америки.
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