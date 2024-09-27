Россия может начать экспорт систем по сбору биометрии

Материалы по теме

Российские банки с начала года собрали более 1,7 млн биометрических данных

УрБК, Москва, 27.09.2024. Российские банки с начала года собрали более 1,7 млн биометрических данных. В прошлом году ...

Рост популярности пятитысячных банкнот связали с увеличением накоплений россиян

УрБК, Москва, 11.06.2024. Популярность купюр номиналом 5 тыс. руб. растет из-за того, что россияне предпочитают копить ...

Госдума приостановила принятие законопроекта по сбору биометрии банками

УрБК, Москва, 14.01.2020. В Госдуме РФ приостановлено принятие законопроекта по сбору биометрических данных россиян. Об ...

«Гознак» выпустил мобильное приложение для проверки подлинности новых купюр

УрБК, Москва, 15.01.2018. «Гознак» разработал новое мобильное приложение «Банкноты 2017». Об этом сообщает «Прайм» со ...

Памятную банкноту к ЧМ-2018 могут изготовить не из бумаги

УрБК, Москва, 25.07.2016. Памятную банкноту к Чемпионату мира по футболу 2018 года номиналом в 100 руб. могут ...