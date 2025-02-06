УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 16:52

Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 1,1%

УрБК, Москва, 25.06.2025. По состоянию на 14.51 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2774 пунктов. С момента открытия сегодняшних торгов этот показатель вырос на 1,1%.

Отметим, что индекс Мосбиржи показывает динамику стоимости акций 50 самых ликвидных российских компаний.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
06.02.2025 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,8%

УрБК, Москва, 06.01.2025. По состоянию на 14.55 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 952 пунктов. С момента ...

31.01.2025 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,5%

УрБК, Москва, 31.01.2025. По состоянию на 14.55 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 982 пунктов. С момента ...

20.01.2025 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,2%

УрБК, Москва, 20.01.2025. По состоянию на 14.56 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 952 пунктов. С момента ...

17.01.2025 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 0,8%

УрБК, Москва, 17.01.2025. По состоянию на 14.53 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 934 пунктов. С момента ...

10.01.2025 Индекс Мосбиржи с начала сегодняшних торгов вырос на 1,2%

УрБК, Москва, 10.01.2025. По состоянию на 14.55 мск индекс Мосбиржи торгуется на уровне 2 806 пунктов. С момента ...

Популярные новости
04.06.2025Свердловские школьники стали чаще готовиться к экзаменам онлайн11.06.2025В музыкальной школе Академического района Екатеринбурга завершилась летняя творческая смена «Джазики»03.06.2025В Преображенском парке Академического района Екатеринбурга после празднования Дня защиты детей оперативно провели уборку26.05.2025В Екатеринбурге 1 июня ГК «КОРТРОС» организует масштабный праздник в честь 20-летия проекта «Академический»05.06.2025Екатеринбургу нужно набрать еще 58 тыс. голосов для получения финансирования на благоустройство парков
Архив новостей
Июнь 2025 (468)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Январь 2025 (473)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18