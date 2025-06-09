Производство цемента в РФ в январе-мае снизилось на 8%

УрБК, Москва, 09.06.2025. Производство водки в России в январе-мае 2025 года снизилось на 13,2% год к году и составило ...19.05.2025 В России производство цемента с начала года сократилось на 8%
УрБК, Москва, 19.05.2025. Производство цемента в России за январь-март 2025 года снизилось на 7,7% по сравнению с ...21.11.2022 Российские производители цемента ухудшили прогноз по его потреблению
УрБК, Москва, 21.11.2022. Производители цемента ожидают, что по итогам 2022 года объем потребления этого сырья в России ...06.11.2014 В России производство цемента выросло почти на 5%
УрБК, Екатеринбург, 06.11.2014. Производство цемента в России за 9 месяцев 2014 года выросло на 4,8% (до 54 млн т) по ...05.02.2009 Московская фондовая биржа: Ценовой индекс стоимости цемента снизился на 20,96%
УрБК, Москва, 05.02.2009. Индекс стоимости цемента, торгующегося на Московской фондовой бирже (МФБ), в январе 2009 года ...