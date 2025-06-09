УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 14:17

Производство цемента в РФ в январе-мае снизилось на 8%

УрБК, Москва, 25.06.2025. Производство цемента в России в январе-мае 2025 года снизилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило 21,5 млн т. Об этом рассказали представители объединения «Союзцемент», пишет РИА Недвижимость.

Потребление цемента за отчетный период сократилось на 7%, до 22,1 млн т.

Аналитики считают, что в среднесрочной перспективе темпы развития строительной отрасли в РФ будут снижаться, и рынок цемента будет соответствовать этим трендам.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
09.06.2025 Производство коньяка в России в январе-мае снизилось почти на 20%

УрБК, Москва, 09.06.2025. Производство водки в России в январе-мае 2025 года снизилось на 13,2% год к году и составило ...

19.05.2025 В России производство цемента с начала года сократилось на 8%

УрБК, Москва, 19.05.2025. Производство цемента в России за январь-март 2025 года снизилось на 7,7% по сравнению с ...

21.11.2022 Российские производители цемента ухудшили прогноз по его потреблению

УрБК, Москва, 21.11.2022. Производители цемента ожидают, что по итогам 2022 года объем потребления этого сырья в России ...

06.11.2014 В России производство цемента выросло почти на 5%

УрБК, Екатеринбург, 06.11.2014. Производство цемента в России за 9 месяцев 2014 года выросло на 4,8% (до 54 млн т) по ...

05.02.2009 Московская фондовая биржа: Ценовой индекс стоимости цемента снизился на 20,96%

УрБК, Москва, 05.02.2009. Индекс стоимости цемента, торгующегося на Московской фондовой бирже (МФБ), в январе 2009 года ...

Популярные новости
04.06.2025Свердловские школьники стали чаще готовиться к экзаменам онлайн11.06.2025В музыкальной школе Академического района Екатеринбурга завершилась летняя творческая смена «Джазики»03.06.2025В Преображенском парке Академического района Екатеринбурга после празднования Дня защиты детей оперативно провели уборку26.05.2025В Екатеринбурге 1 июня ГК «КОРТРОС» организует масштабный праздник в честь 20-летия проекта «Академический»05.06.2025Екатеринбургу нужно набрать еще 58 тыс. голосов для получения финансирования на благоустройство парков
Архив новостей
Июнь 2025 (468)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Январь 2025 (473)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18