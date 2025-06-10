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В Свердловской области завершилась посевная кампания

УрБК, Екатеринбург, 24.06.2025. Свердловские аграрии завершили посевные работы в полях, сообщает департамент информполитики региона.

Яровым севом в 2025 году заняты 470 тыс. га, зерновыми и зернобобовыми культурами — 310 тыс. га, масличными — 58 тыс. га, картофелем и овощами — 12,5 тыс. га.

В ходе посевной кампании аграрии использовали свыше 7,5 тыс. единиц техники и оборудования, в том числе трактора, плуги, культиваторы, комбинированные почвообрабатывающие машины.

Напомним, что ранее врио губернатора Свердловской области Денис Паслер поручил уральским аграриям обработать и засеять 760 тыс. га земли, а также поставил задачу МипАПК обновить оборудование и решить вопрос с дефицитом кадров. Также глава региона поручил увеличить число профильных агроклассов в колледжах и вузах Среднего Урала.
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