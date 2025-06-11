Доля маркетплейсов в торговле РФ к 2030 году может удвоиться

УрБК, Москва, 11.06.2025. В России отсутствуют риски роста цен на продукты питания со стороны производителей. Торговые ...15.05.2025 Минпромторг РФ планирует регулировать деятельность маркетплейсов
УрБК, Москва, 15.05.2025. Минпромторг РФ планирует регулировать деятельность маркетплейсов, соответствующий ...12.05.2025 В России предложили продавать алкоголь по биометрии
УрБК, Москва, 12.05.2025. Биометрия может стать альтернативным способом идентификации личности при продаже алкоголя и ...04.02.2025 Доля торговли на маркетплейсах от всех розничных продаж превысила 15%
УрБК, Москва, 04.02.2025. Доля торговли на маркетплейсах от всех розничных продаж в России превысила 15%. Об этом ...28.08.2023 Обороты российского малого и среднего бизнеса в интернет-торговле выросли на 63%
УрБК, Москва, 28.08.2023. По итогам II квартала 2023 года обороты малого и среднего бизнеса в интернет-торговле выросли ...