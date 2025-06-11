УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 15:54

Доля маркетплейсов в торговле РФ к 2030 году может удвоиться

УрБК, Москва, 23.06.2025. Доля маркетплейсов в торговле России сейчас составляет 15%. Через пять-шесть лет этот показатель может вырасти до 30-35%. Такой прогноз дал замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов, пишет ТАСС.

По его словам, россияне не отказываются от покупок в традиционных магазинах. Они по-прежнему пользуются большим спросом у потребителей.

Роман Чекушов также добавил, что объем розничной торговли (включая ярмарки и торговлю вне стационарных торговых объектов) в стране растет. Это свидетельствует не только о разнообразии форматов покупки товаров потребителями, но и о наличии возможностей для малого бизнеса.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
11.06.2025 Минпромторг: В России отсутствуют риски роста цен на продукты со стороны производителей

УрБК, Москва, 11.06.2025. В России отсутствуют риски роста цен на продукты питания со стороны производителей. Торговые ...

15.05.2025 Минпромторг РФ планирует регулировать деятельность маркетплейсов

УрБК, Москва, 15.05.2025. Минпромторг РФ планирует регулировать деятельность маркетплейсов, соответствующий ...

12.05.2025 В России предложили продавать алкоголь по биометрии

УрБК, Москва, 12.05.2025. Биометрия может стать альтернативным способом идентификации личности при продаже алкоголя и ...

04.02.2025 Доля торговли на маркетплейсах от всех розничных продаж превысила 15%

УрБК, Москва, 04.02.2025. Доля торговли на маркетплейсах от всех розничных продаж в России превысила 15%. Об этом ...

28.08.2023 Обороты российского малого и среднего бизнеса в интернет-торговле выросли на 63%

УрБК, Москва, 28.08.2023. По итогам II квартала 2023 года обороты малого и среднего бизнеса в интернет-торговле выросли ...

Популярные новости
04.06.2025Свердловские школьники стали чаще готовиться к экзаменам онлайн11.06.2025В музыкальной школе Академического района Екатеринбурга завершилась летняя творческая смена «Джазики»03.06.2025В Преображенском парке Академического района Екатеринбурга после празднования Дня защиты детей оперативно провели уборку26.05.2025В Екатеринбурге 1 июня ГК «КОРТРОС» организует масштабный праздник в честь 20-летия проекта «Академический»05.06.2025Екатеринбургу нужно набрать еще 58 тыс. голосов для получения финансирования на благоустройство парков
Архив новостей
Июнь 2025 (428)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Январь 2025 (473)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18