Свердловская область сохранила шестое место в рейтинге регионов по социально-экономическому положению

УрБК, Екатеринбург, 10.06.2024. Свердловская область заняла 6 место, набрав 76 баллов в рейтинге регионов по ...25.12.2023 Южный Урал занял 26-е место в итоговом рейтинге российских регионов
УрБК, Челябинск, 25.12.2023. Челябинская область заняла 26-е место (53,791 балла) в итоговом рейтинге регионов РФ, ...25.12.2023 Свердловская область заняла 7-е место в итоговом рейтинге регионов РФ
УрБК, Екатеринбург, 25.12.2023. Свердловская область заняла 7-е место (61,681 балла) в итоговом рейтинге регионов РФ, ...16.05.2022 Свердловская область заняла 7-е место в рейтинге социально-экономического положения регионов РФ
По итогам 2021 года Свердловская область заняла 7-е место среди 85 российских регионов в рейтинге ...08.10.2014 Свердловская область вошла в десятку инновационных регионов России
УрБК, Екатеринбург, 08.10.2014. Свердловская область заняла седьмое место среди регионов-лидеров с высоким уровнем ...