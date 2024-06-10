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Свердловская область сохранила шестое место в рейтинге регионов по социально-экономическому положению

УрБК, Екатеринбург, 23.06.2025. Свердловская область сохранила шестое место в рейтинге регионов по социально-экономическому положению в 2024 году, который составили аналитики РИА «Новости»: регион набрал 79,41 балла.

В 2023 году свердловский регион также занимал шестое место с показателем 76,70. Лидерами текущего рейтинга по-прежнему являются Москва и Санкт Петербург с показателями в 95 и 91 балл соответственно. Худший показатель зафиксирован у республики Тыва — 15,53 балла.

Отметим, что среднее значение рейтинга всех регионов составило 48,944 балла, а медианное — 48,436, повысившись за год на 1,785 и 2,614 балла соответственно.
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