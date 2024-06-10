Свердловская область сохранила шестое место в рейтинге регионов по социально-экономическому положению

УрБК, Екатеринбург, 10.06.2024. Свердловская область заняла 6 место, набрав 76 баллов в рейтинге регионов по ...

Свердловская область заняла шестое место в общероссийском рейтинге регионов по социально-экономическому положению

УрБК, Челябинск, 25.12.2023. Челябинская область заняла 26-е место (53,791 балла) в итоговом рейтинге регионов РФ, ...

Южный Урал занял 26-е место в итоговом рейтинге российских регионов

УрБК, Екатеринбург, 25.12.2023. Свердловская область заняла 7-е место (61,681 балла) в итоговом рейтинге регионов РФ, ...

Свердловская область заняла 7-е место в итоговом рейтинге регионов РФ

Свердловская область заняла 7-е место в рейтинге социально-экономического положения регионов РФ

По итогам 2021 года Свердловская область заняла 7-е место среди 85 российских регионов в рейтинге ...