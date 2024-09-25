Минтруда: Уровень роботизации в России остается низким

УрБК, Москва, 25.09.2024. Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России с 2025 года вырастет более чем на 16,5%, до ...21.06.2022 Глава Минтруда заявил о росте безработицы из-за санкций
Глава Минтруда Антон Котяков в ходе выступления на комитете в Совете Федерации заявил, что на рынке труда РФ отмечается ...21.06.2022 Глава Минтруда заявил о росте безработицы из-за санкций
УрБК, Москва, 21.06.2022. Глава Минтруда Антон Котяков в ходе выступления на комитете в Совете Федерации заявил, что на ...22.09.2021 Глава Минтруда Антон Котяков заявил о росте МРОТ в 2022 году до 13 тыс. 617 рублей
УрБК, Москва, 22.09.2021. В 2022 году минимальный размер оплаты труда (МРОТ) вырастет на 6,4%, до 13 тыс. 617 руб. Об ...29.04.2020 Число безработных в РФ из-за пандемии может вырасти до 6 млн человек
УрБК, Москва, 29.04.2020. На фоне пандемии COVID-19 количество безработных в России может вырасти до 5-6 млн человек, ...