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Минтруда: Уровень роботизации в России остается низким

УрБК, Москва, 23.06.2025. Уровень роботизации в России остается низким, при этом перспективы для развития этого направления остаются высокими. Для автоматизации производства необходимы инвестиции. Об этом заявил глава Минтруда Антон Котяков в ходе ПМЭФ, сообщает «Коммерсантъ».

На текущий момент на 10 тыс. сотрудников в РФ приходится 29 роботов. Четыре года назад их было не более 10. По словам министра промышленности Антона Алиханова, к 2030 году планируется достичь показателя в 145 роботов на 10 тыс. работников, введя в эксплуатацию более 80 тыс. единиц промышленной робототехники.

Представители бизнеса в ходе ПМЭФ также отметили, что значительные расходы на оплату труда в результате «зарплатной гонки» вынудили их искать альтернативные пути повышения производительности труда, включая роботизацию. Однако они подчеркнули, что перед внедрением автоматизации рабочие процессы необходимо грамотно оптимизировать.
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