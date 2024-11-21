УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Вчера, 11:06

На участке трассы М-12 Казань — Екатеринбург могут запустить беспилотный транспорт

УрБК, Екатеринбург, 20.06.2025. На участке трассы М-12 Казань — Екатеринбург могут запустить беспилотный транспорт. Об этом заявил председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко, сообщает ТАСС.

По его словам, в течении нескольких месяцев трасса М-12 будет готова принять беспилотные грузовики. Маршрут составит 1 тыс. 520 км. При этом имеется возможность запуска беспилотного транспорта на участке в 257 км на перегоне Казань — Екатеринбург.

В. Петушенко напомнил, что впервые беспилотное движение было открыто на трассе М-11 Москва — Санкт-Петербург, а в апреле этого года подобная система заработала и на ЦКАД.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
21.11.2024 Участок трассы М-12 до Екатеринбурга откроют в 2025 году

Участок трассы М-12 «Восток» из Казани до Екатеринбурга откроют в 2025 году. Еще через год трасса будет продлена до ...

21.11.2024 Участок трассы М-12 до Екатеринбурга откроют в 2025 году

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2024. Участок трассы М-12 «Восток» из Казани до Екатеринбурга откроют в 2025 году. Еще через ...

24.01.2022 Нулевой участок трассы Москва — Казань планируют запустить в 2022 году

Нулевой участок федеральной трассы М-12 (Москва — Казань) планируется запустить в текущем году. Об этом заявил зампред ...

03.06.2021 Стоимость скоростной трассы Казань — Екатеринбург составит 260 млрд рублей

УрБК, Москва, 03.06.2021. Сумма средств, необходимых для строительства скоростной трасы Казань — Екатеринбург, составит ...

25.11.2019 Платную скоростную автотрассу Москва — Екатеринбург могут достроить в 2030 году

УрБК, Москва, 25.11.2019. Платную скоростную автотрассу Москва — Казань планируется построить в 2027 году. До ...

Популярные новости
04.06.2025Свердловские школьники стали чаще готовиться к экзаменам онлайн23.05.2025Компания «Стройгрупп» после вмешательства прокуратуры погасила долги по зарплате перед 19 работниками23.05.2025Президент РФ Владимир Путин поручил правительству представить предложения по льготной ипотеке для семей с детьми до 14 лет11.06.2025В музыкальной школе Академического района Екатеринбурга завершилась летняя творческая смена «Джазики»03.06.2025В Преображенском парке Академического района Екатеринбурга после празднования Дня защиты детей оперативно провели уборку
Архив новостей
Июнь 2025 (379)
Май 2025 (520)
Апрель 2025 (685)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Январь 2025 (473)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18