На участке трассы М-12 Казань — Екатеринбург могут запустить беспилотный транспорт

Материалы по теме

Участок трассы М-12 до Екатеринбурга откроют в 2025 году

Участок трассы М-12 «Восток» из Казани до Екатеринбурга откроют в 2025 году. Еще через год трасса будет продлена до ...

Участок трассы М-12 до Екатеринбурга откроют в 2025 году

УрБК, Екатеринбург, 21.11.2024. Участок трассы М-12 «Восток» из Казани до Екатеринбурга откроют в 2025 году. Еще через ...

Нулевой участок трассы Москва — Казань планируют запустить в 2022 году

Нулевой участок федеральной трассы М-12 (Москва — Казань) планируется запустить в текущем году. Об этом заявил зампред ...

Стоимость скоростной трассы Казань — Екатеринбург составит 260 млрд рублей

УрБК, Москва, 03.06.2021. Сумма средств, необходимых для строительства скоростной трасы Казань — Екатеринбург, составит ...

Платную скоростную автотрассу Москва — Екатеринбург могут достроить в 2030 году

УрБК, Москва, 25.11.2019. Платную скоростную автотрассу Москва — Казань планируется построить в 2027 году. До ...