В Екатеринбург прибыли первые 13 тонн голубики из Узбекистана

УрБК, Екатеринбург, 13.05.2025. Таможенники в апреле оформили ввоз на Урал более 120 т арбузов на общую сумму свыше 8 ...24.09.2024 Средневзвешенная ставка по рыночной ипотеке в РФ впервые за четыре года превысила 21%
Уральские таможенники оформили за лето 1,5 тыс. т арбузов, что составляет 90% от всего импорта продукции с начала года, ...24.09.2024 Уральские таможенники за три летних месяца одобрили ввоз 1,5 тыс. тонн арбузов
УрБК, Екатеринбург, 24.09.2024. Уральские таможенники оформили за лето 1,5 тыс. т арбузов, что составляет 90% от всего ...31.07.2024 С начала года предприятия Уральского федерального округа экспортировали морепродуктов на сумму свыше 7 млн долларов США
УрБК, Екатеринбург, 31.07.2024. С начала года предприятия Уральского федерального округа экспортировали 4 тыс. т ...27.02.2024 С начала года на Урал привезли почти 900 тонн цветочной продукции общей стоимостью 5 млн долл. США
УрБК, Екатеринбург, 27.02.2024. С начала года на Урал привезли почти 900 т цветочной продукции общей стоимостью 5 млн ...