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Вчера, 12:31

В Екатеринбург прибыли первые 13 тонн голубики из Узбекистана

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2025. В Екатеринбург прибыла первая партия голубики из Узбекистана. Общий вес партии составил 13 т, а стоимость — более 9 млн руб. Ягоды успешно прошли фитосанитарный контроль, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.

Начальник таможенного управления Алексей Фролов рассказал, что при высоком спросе на данную продукцию импортер может сделать поставки регулярными.

«В ближайшее время голубика появится в магазинах Уральского федерального округа», — сообщил. А. Фролов.
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