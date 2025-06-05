Средние цены на куриные яйца в Свердловской области опустились ниже 90 рублей за десяток

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2025. С 9 по 16 июня 2025 года в Свердловской области сильнее всего подорожали свежие огурцы ...05.06.2025 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали овощи, яблоки и сосиски
05.06.2025. С 26 мая по 1 июня в Свердловской области сильнее всего подорожала морковь (+8,05%, до 77,18 руб. за кг), ...22.05.2025 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свекла, морковь и охлажденные куры
С 12 по 19 мая 2025 года в Свердловской области сильнее всего подорожала столовая свекла (+5,32%, до 84 руб. за кг), ...22.05.2025 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали свекла, морковь и охлажденные куры
УрБК, Екатеринбург, 22.05.2025. С 12 по 19 мая 2025 года в Свердловской области сильнее всего подорожала столовая ...15.05.2025 На Среднем Урале за неделю сильнее всего подорожали лук, свекла и капуста
УрБК, Екатеринбург, 15.05.2025. С 5 по 12 мая 2025 года в Свердловской области сильнее всего подорожал репчатый лук ...