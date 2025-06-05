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Вчера, 11:20

Средние цены на куриные яйца в Свердловской области опустились ниже 90 рублей за десяток

УрБК, Екатеринбург, 19.06.2025. С 9 по 16 июня 2025 года в Свердловской области сильнее всего подорожали свежие огурцы (+4,87%, до 131,41 руб. за кг), следует из данных Свердловскстата.

Также за отчетный период в регионе подорожали картофель (+1,63%, до 94,98 руб. за кг), охлажденные и мороженые куры (+1,63%, до 216,5 руб. за кг), яблоки (+1,44%, до 181,35 руб. за кг), крупа гречневая-ядрица (+1,03%, до 98,64 руб. за кг).

Сильнее всего подешевели за отчетный период свежая белокочанная капуста (-6,85%, до 64 руб. за кг), репчатый лук (-4,17%, до 63,89 руб. за кг), куриные яйца (-4,09%, до 89,43 руб. за 10 шт.), столовая свекла (-3,34%, до 85,19 руб. за кг), морковь (-1,62%, до 77,66 руб. за кг), маргарин (-1,07%, до 271,63 руб. за кг).
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