УБРиР привлек студентов УрФУ к проектам цифрового развития

УрБК, Екатеринбург, 16.04.2025. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) стал официальным партнером проекта ...27.05.2024 В УБРиР прошел День технологий для свердловских банков
УрБК, Екатеринбург, 27.05.2024. Группа компаний Softline провела в головном офисе Уральского банка реконструкции и ...12.12.2023 IT-департамент УБРиР возглавил стипендиат MBA по управлению в сфере информтехнологий Антон Суворов
УрБК, Екатеринбург, 12.12.2023. Директором департамента развития информационных технологий Уральского банка ...16.12.2021 Мобильное приложение банка УБРиР получило высокую оценку от Retail Finance Awards 2021
УрБК, Екатеринбург, 16.12.2021. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) получил специальный приз премии Retail ...09.07.2018 УБРиР наградил лучших выпускников РГППУ
УрБК, Екатеринбург, 09.07.2018. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) отметил лучших выпускников Российского ...