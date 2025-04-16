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УБРиР привлек студентов УрФУ к проектам цифрового развития

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2025. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) привлек студентов УрФУ к проектам цифрового развития, предложив учебные проекты, в работе над которыми приняли участие около 130 студентов Института экономики и управления. Об этом сообщает пресс-служба финансовой организации.

УБРиР привлек студентов УрФУ к проектам цифрового развития
Фото предоставлено пресс-службой УБРиР

«Ребята подошли к решению поставленных задач творчески и неформально. Важно, что им были предложены не абстрактные кейсы, а имеющие высокую практическую значимость вопросы из повседневной практики банка. Мы впечатлены и результатами, и взаимодействием со студентами, проявившими неподдельный интерес и стремление к высокому результату. Некоторые, особо отличившиеся студенты рассматриваются для прохождения практики в банке», — отметил технический директор управления инфраструктуры департамента развития информационных технологий УБРиР Артур Новрузов.

Банком были представлены задачи по разработке модели и оценке эффективности банкоматной сети, созданию методики и проведению оценки качества данных, а также проектной оценке импортозамещения программно-аппаратных комплексов банка. Защиты проектов проходили в первой половине июня как онлайн, так и в очном формате — на площадке университета и в головном офисе банка. Ряд предложенных студентами решений рассматриваются к интегрированию в банковские процессы.

Благодаря подобным проектам в рамках взаимодействия банк — университет формируется экспериментальная среда, открытая для инноваций. Отметим, что УБРиР готов продолжать совместную работу с УрФУ в этом направлении. В ближайшее время планируется расширение числа проектов и привлечение новых участников для дальнейшего международного развития проектного обучения в цифровой сфере.
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