Фото предоставлено пресс-службой УБРиР

УрБК, Екатеринбург, 18.06.2025. Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) привлек студентов УрФУ к проектам цифрового развития, предложив учебные проекты, в работе над которыми приняли участие около 130 студентов Института экономики и управления. Об этом сообщает пресс-служба финансовой организации.«Ребята подошли к решению поставленных задач творчески и неформально. Важно, что им были предложены не абстрактные кейсы, а имеющие высокую практическую значимость вопросы из повседневной практики банка. Мы впечатлены и результатами, и взаимодействием со студентами, проявившими неподдельный интерес и стремление к высокому результату. Некоторые, особо отличившиеся студенты рассматриваются для прохождения практики в банке», — отметил технический директор управления инфраструктуры департамента развития информационных технологий УБРиР Артур Новрузов.Банком были представлены задачи по разработке модели и оценке эффективности банкоматной сети, созданию методики и проведению оценки качества данных, а также проектной оценке импортозамещения программно-аппаратных комплексов банка. Защиты проектов проходили в первой половине июня как онлайн, так и в очном формате — на площадке университета и в головном офисе банка. Ряд предложенных студентами решений рассматриваются к интегрированию в банковские процессы.Благодаря подобным проектам в рамках взаимодействия банк — университет формируется экспериментальная среда, открытая для инноваций. Отметим, что УБРиР готов продолжать совместную работу с УрФУ в этом направлении. В ближайшее время планируется расширение числа проектов и привлечение новых участников для дальнейшего международного развития проектного обучения в цифровой сфере.