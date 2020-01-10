Аналитики прогнозируют снижение курса доллара США до 75 рублей

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УрБК, Москва, 10.01.2020. По мнению финансовых аналитиков, в ближайшее время котировки российской валюты к доллару США ...

Официальный курс доллара США снизился на 4 копейки, евро — на 99

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Курс доллара опустился ниже 30 рублей

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Курс доллара к концу 2011 года может составить 24–25 рублей

УрБК, Москва, 26.04.2011. Курс рубля к концу 2011 года может составить 24–25 рублей за доллар США при цене на нефть ...