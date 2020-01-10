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Вчера, 16:27

Аналитики прогнозируют снижение курса доллара США до 75 рублей

УрБК, Москва, 17.06.2025. К концу июня курс доллара США может опуститься до 75 рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на консенсус-прогноз опрошенных аналитиков.

Аналитики связывают это с событиями на Ближнем Востоке. Из-за эскалации конфликта между Ираном и Израилем цены на нефть выросли примерно на 10 долларов США, до 70 долларов за баррель, что является позитивом для российской валюты.

Кроме того, на укрепление курса благоприятно влияют переговоры об окончании украинского кризиса, высокая ключевая ставка, торговые войны. Также рублю к концу месяца традиционно оказывает поддержку налоговый период.

Отметим, что официальный курс доллара США сегодня составляет 78,51 руб., евро — 90,94 руб.
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