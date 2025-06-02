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Вчера, 13:21

В России за последние пять лет отозвали почти 1,7 млн автомобилей

УрБК, Москва, 17.06.2025. Производители автомобилей с 2020 года отозвали в России почти 1,7 млн машин, из них в текущем году — свыше 200 тыс. штук. Об этом заявил глава Росстандарта Антон Шалаев в преддверии Петербургского международного экономического форума, пишет ТАСС.

По его словам, некоторые производители самостоятельно организуют отзывные кампании, предварительно согласовав их с Росстандартом, проводят мероприятия за собственный счет и предоставляют отчеты об устраненных неисправностях. С другими участниками рынка проходится действовать более жестко.

Напомним, в начале июня компания «Хендэ мотор СНГ», которая является официальным представителем Hyandai в России, объявила об отзыве 99 тыс. 256 автомобилей для замены мультипредохранителей.
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