В России за последние пять лет отозвали почти 1,7 млн автомобилей

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УрБК, Москва, 02.06.2025. Компания «Хендэ мотор СНГ», которая является официальным представителем Hyandai в России, ...

В России отзывают более 18,5 тыс. автомобилей Hyundai Santafe из-за неполадок с модулем ABS

УрБК, Москва, 17.07.2020. В России ООО «Хендэ Мотор СНГ», являющееся официальным представителем Hyundai на ...

Audi отзывает в России более 1,8 тыс. автомобилей из-за угрозы возгорания

УрБК, Москва 26.12.2017. Компания «Фольксваген Груп Рус», которая является официальным представителем Audi на ...

Toyota объявила об отзыве в России более 7,5 тыс. автомобилей

УрБК, Москва, 19.05.2016. Компания «Тойота Мотор» объявила об отзыве 7 тыс. 536 автомобилей Toyota Camry и Lexus ES ...

Volkswagen объявил об отзыве более 500 автомобилей из России

УрБК, Москва, 09.03.2016. Компания «Фольксваген Групп Рус» объявила об отзыве из России 368 автомобилей Volkswagen Golf ...